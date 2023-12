Podolski nie wytrzymał. Te zdjęcia ośmieszają władze Górnika. "Trzeba zobaczyć"

Górnik Zabrze mierzy się ostatnio ze sporymi problemami. W gabinetach klubu panuje wielki chaos. Najpierw odeszli dyrektor sportowy Łukasz Milik oraz rzecznik prasowy Konrad Kołakowski, a chwilę później z funkcji prezesa zrezygnował Adam Matysek. W dodatku na jaw wyszło, że w opłakanym stanie są finanse drużyny i to do tego stopnia, że zawodnicy nie otrzymują wypłat na czas. To wszystko rozsierdziło kapitana zespołu Lukasa Podolskiego. Już kilkukrotnie w ostrych słowach wypowiadał się na temat funkcjonowania klubu. W czwartek wbił kolejną szpilkę.

REKLAMA

Zobacz wideo Listkiewicz dostał kontrę. Jaśniej się nie da. "Tragedia ludzka i groby"

Lukas Podolski ponownie uderzył w Górnik Zabrze. Szokujące zdjęcia. Władzom klubu będzie wstyd

Kilka godzin temu stacja Canal+Sport opublikowała na YouTube materiał przybliżający kibicom sposób działania akademii Korony Kielce. Drużyna ma zaplecze,, by wychować kolejne pokolenia piłkarzy.

Wydaje się, że tego brakuje z kolei Górnikowi, o czym próbował przekonać internautów sam Podolski. Zabrzanie mają sporo wychowanków w zespole, ale także tych, którzy już się wypromowali i wyjechali za granicę. Były reprezentant Niemiec zacytował wpis stacji na Twitterze, zaczepiając jednocześnie kierownictwo zabrzańskiej ekipy.

"Hej Canal+Sport zapraszam do Zabrza. Pokażemy wam jak wygląda Akademia to trzeba zobaczyć" - napisał ironicznie Podolski. Zamieścił również dość wymowne zdjęcia, które ukazują, w jakich warunkach ćwiczą młodzi piłkarze. Widok jest zatrważający.

Na fotografiach widać różne pomieszczenia akademii, które są dość mocno zniszczone i zaniedbane. Mowa m.in. o siłowni, gdzie dawno nikt nie sprzątał. Na podłodze zebrało się mnóstwo brudu oraz innych śmieci. W złym stanie są również drzwi do jednego z pomieszczeń - są mocno obdrapane. Nie ulega wątpliwości, że budynek wymaga remontu.

Na post Podolskiego zareagował Jakub Białek z weszlo.com. "Brutalnie obchodzi się z Górnikiem Lukas Podolski. I bardzo dobrze. Jeśli coś ma uratować ten klub, to tylko pokazywanie prawdy. Ostatnie lata to nieustanne udawanie, że jest dobrze, bo życzy sobie tego pani prezydent, podczas gdy tak naprawdę jest agonia" - pisał dziennikarz. Na jego słowa natychmiast zareagował sam piłkarz.

"Nie chodzi o to, by ratować albo czy coś innego. Chodzi o to jak powinno to wyglądać. Ja mam zdanie, jak powinno być, każdy może mieć swoje. W mojej opinii powinno wyglądać zdecydowanie inaczej…" - podkreślił stanowczo Podolski.

To nie pierwszy raz, kiedy były reprezentant Niemiec wbił szpilkę władzom Górnika. Protestował m.in. przeciwko chaosowi, który ma miejsce w ostatnich tygodniach. - Nie da się tak pracować, kiedy w klubie nie ma prezesa ani dyrektora sportowego - podkreślał w programie "Misja Futbolu".

Prezes ujawnił prawdę na temat odejścia. Mocne słowa

To właśnie brak prezesa jest jednym z głównych problemów. Matysek odszedł na początku grudnia, co zdziwiło samą prezydent Zabrza, Małgorzatę Mańkę-Szulik. Działacz przyznał w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim", że powodem rezygnacji ze stanowiska było zachowanie innych współpracowników z zarządu.

- Decydujący był jeden czynnik: postawa Tomasza Masonia i Małgorzaty Miller-Gogolińskiej. Nie miałem już chęci z nimi współpracować. Szokujące były ich działania. Mówiąc kolokwialnie nieustannie kopali pode mną dołki i rozpowszechniali nieprawdziwe informacje. Walczyli ze mną plotkami korytarzowymi. Nie mogłem tego dłużej akceptować - podkreślał.