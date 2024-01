Gigantyczna sensacja w Anglii! Szóstoligowiec wyrzuca kandydata do Premier League

W obecnej edycji Pucharu Anglii doszło do kilku sensacji. Już w I rundzie rozgrywek skazywane na pożarcie piątoligowe Chesterfield pokonało 1:0 Portsmouth, a więc klub grający o dwa poziomy wyżej. Jeszcze większym zaskoczeniem zakończył się sobotni mecz pomiędzy Ipswich Town a Maidstone United.

Maidstone United w 1/8 finału Pucharu Anglii. Pokonali kandydata do awansu do Premier League. Kibice w szoku

Niekwestionowanym faworytem starcia IV rundy FA Cup byli gospodarze. To aktualny wicelider Championship, który ma realne szanse na awans do Premier League. Z kolei rywale na co dzień grają dopiero na szóstym poziomie rozgrywek w Anglii i radzą sobie dość przeciętnie. Zajmują czwarte miejsce w grupie, a do lidera tracą już 15 punktów.

Mimo to w Pucharze Anglii radzą sobie całkiem przyzwoicie, co udowodnili w sobotnie popołudnie. To właśnie ta drużyna dość niespodziewanie otworzyła wynik spotkania w 43. minucie i to niezwykle efektownie, przeprowadzając szybki kontratak. Liam Sole zagrał idealnie do Lamara Reynoldsa, a ten popędził z piłką przez niemal połowę boiska. Wbiegł w pole karne i przelobował bramkarza, umieszczając futbolówkę w siatce.

Na odpowiedź gospodarzy kibice musieli poczekać do 56. minuty. Wówczas wyrównał Jeremy Sarmiento, uderzając ze skraju pola karnego. Strzał był na tyle precyzyjny, że golkiper nie był w stanie go obronić.

Piękne i efektowne bramki Maidstone. Historyczny triumf

Wydawało się, że ten gol napędzi Ipswich. Tak się jednak nie stało. Mimo że byli bardziej aktywni na boisku i raz po raz atakowi bramkę rywali, to finalnie to Maidstone zdobyło gola. Oddali tylko jeden strzał w drugiej połowie - w całym meczu zaledwie dwa przy aż 13 gospodarzy - ale po nim piłka zatrzepotała w siatce. Tym razem autorem bramki był Sam Corne, choć Reynolds miał duży udział w całej akcji. To właśnie on posłał znakomite podanie do kolegi z drużyny, a ten bez większych problemów umieścił futbolówkę w siatce.

Więcej bramek już nie padło i to właśnie awansowało do V rundy FA Cup, upokarzając Ipswich na ich własnym stadionie.

"Kibice w ciężkim szoku. Koniec, koniec, koniec. Ta bajka jest pisana. (...) Gospodarze, cytując klasyka, 'mogą skupić się na lidze'. (...) Historia napisała się na naszych oczach"- emocjonowali się komentatorzy Eleven Sports. Tym samym Maidstone United zostało pierwszym szóstoligowym zespołem w historii, któremu udało się awansować 1/8 finału Pucharu Anglii.

