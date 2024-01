Xavi podjął decyzję. Tak wygląda skład Barcelony na mecz z Villarrealem

W obecnym sezonie forma FC Barcelony jest daleka od doskonałej. W środę drużyna Xaviego po dramatycznym meczu zakończonym dogrywką przegrała w ćwierćfinale Pucharu Króla z Athletikiem Bilbao 2:4. 71 minut rozegrał Robert Lewandowski, który w pierwszej połowie dosyć szczęśliwie strzelił bramkę na 1:1. Za Polaka na boisku pojawił się Joao Felix. W sobotę Barcelona wraca do spotkań w La Lidze, których w następnych tygodniach rozegra aż pięć z rzędu.

Oto skład Barcelony na mecz z Villarrealem. Xavi postawił na 17-latka

Oprócz typowych problemów z formą piłkarzy i dostosowaniem taktyki innym kłopotem Barcelony są kontuzje. Na przełomie września i października z urazami borykali się m.in. Jules Kounde, Pedri czy wspomniany Lewandowski. Niedawno więzadła krzyżowe zerwał Gavi, a tuż przed meczem najbliższym meczem kontuzji nabawił się Alejandro Balde, który z starciu z Bilbao zszedł z boiska już w 20. minucie.

Okazało się, że jest to uraz ścięgna podkolanowego w prawej nodze, który wymaga operacji. Z tego powodu na spotkanie 22. kolejki przeciwko Villarrealowi Xavi na lewej obronie zdecydował się wystawić 17-letniego Hectora Forta.

Oprócz tego 44-latek nie zaskoczył niczym nadzwyczajnym. We wyjściowej jedenastce znalazł się również Robert Lewandowski. Dziwić może jedynie nieobecność Ferrana Torresa, który obecnie jest w kapitalnej formie. Ostatnio 23-latek strzelił hat-tricka przeciwko Betisowi. Trzy dni później rozegrał aż 120 minut przeciwko wspomnianemu Athletikowi, przez co najprawdopodobniej dlatego nie ma go w pierwszym składzie. A prezentuje się on następująco:

Iniaki Penia - Ronald Araujo, Jules Kounde, Andreas Christensen, Hector Fort - Romeu, Frenkie de Jong, Guendogan, Joao Felix, Robert Lewandowski, Lamine Yamal.

Na ten moment Barcelona z 44. punktami na koncie zajmuje trzecie miejsce w tabeli La Ligi, tracąc osiem oczek do pierwszej Girony. Pierwszy gwizdek domowego starcia z Villarealem o godz. 18:30.

