Sceny w Bundeslidze! Kane ratuje Bayern. Rekord Lewandowskiego zagrożony [WIDEO]

Na sobotę 27 stycznia zaplanowano sześć spotkań Bundesligi. Najciekawiej zapowiadało się starcie Bayernu Monachium z Augsburgiem. Faworytem do zwycięstwa byli oczywiście podopieczni Thomasa Tuchela, choć od początku mieli spore problemy. Już po 12. minutach mogli przegrywać aż 0:2.

Bayern Monachium wygrywa z Augsburgiem. Kane wrócił do strzelania

Mistrzowie Niemiec rozpoczęli to spotkanie dość nerwowo. Już w 6. minucie poważny błąd popełnił Matthijs de Ligt. Holender zagrał piłkę ręką, a sędzia wskazał na 11. metr. Na jego szczęście do przewinienia doszło tuż przed polem karnym i finalnie arbiter anulował decyzję. Z kolei sześć minut później piłkę w siatce umieścił Elvis Rexhbecaj i wyprowadził Augsburg na prowadzenie. Sędzia dopatrzył się jednak spalonego.

Szczęście sprzyjało więc Bayernowi, który po chwili wziął sprawy we własne ręce. W 23. minucie Aleksandar Pavlović popisał się dobrym refleksem w polu karnym i strzelił bramkę. Z kolei tuż przed gwizdkiem kończącym pierwszą połowę prowadzenie monachijczyków podwyższył Alphonso Davies, który popisał się kapitalnym strzałem z dystansu, czym zaskoczył bramkarza.

Po przerwie Augsburg wyszedł niezwykle zmotywowany, by odrobić straty. I już w 52. minucie zdobył gola kontaktowego za sprawą Ermedina Demirovicia. Goście nie cieszyli się jednak długo. Szybko na ziemię "sprowadził" ich Harry Kane, a więc najlepszy strzelec Bundesligi. Wówczas doszło do małego zamieszania w polu karnym, które wykorzystał Anglik. Wbił piłkę z bliskiej odległości, ale sędzia dopatrzył się spalonego. Po konsultacji VAR cofnął jednak decyzję i bramka została uznana.

Tym samym było to już 23. trafienie Kane'a w tym sezonie ligi niemieckiej i pierwsze od trzech meczów. Anglik jest coraz bliżej pobicia rekordu wszech czasów, który należy do Roberta Lewandowskiego - 41. Finalnie w sobotę triumfował Bayern, choć rywale się nie poddawali. W 93. minucie wywalczyli nawet rzut karny po faulu Thomasa Muellera i zamienili go na bramkę. Tym samym Bayern umocnił się na drugiej lokacie (47 pkt).

RB Lipsk zmiażdżone. Aż siedem bramek w hicie

Do sporej sensacji doszło też w innym sobotnim starciu. VfB Stuttgart rozgromił na własnym stadionie RB Lipsk. Już w 25. minucie sędzia podyktował rzut karny, a z okazji skorzystał Enzo Millot. Pięć minut później podwyższył Deniz Udav. Co więcej, to właśnie ten piłkarz został bohaterem spotkania. Ustrzelił bowiem hat-tricka. Dla Stuttgartu bramkę zdobył jeszcze Jamie Jewelling. Z kolei RB Lipsk stać było tylko na dwa trafienia, autorstwa Benjamina Sesko i Liosa Opendy. Tym samym goście przegrali aż 2:5 i pozostali na czwartej lokacie (33 pkt). Z kolei zwycięzcy umocnili się na trzeciej pozycji (37 pkt).

Sędzia znokautowany w meczu Polaka

Dla polskich kibiców ciekawe były też dwa inne spotkania Bundesligi, ze względu na możliwość występu dwóch reprezentantów Polski. Pierwszym ze starć był mecz VfB Wolfsburga z FC Koeln. Finalnie padł w nim remis 1:1, choć w trakcie meczu doszło do niecodziennej sytuacji.

Znokautowany został jeden z sędziów liniowych. Piłkarz Koeln chciał wybić piłkę i dość niefortunnie uderzył ją prosto w twarz arbitra, po czym ten padł na murawę. Po chwili opuścił plac gry i udał się do lekarzy, a zastąpił go... człowiek z trybun, a właściwie sędzia amator.

"Niemiecka prasa zidentyfikowała już gościa, który w obliczu kontuzji arbitra zszedł z trybun w Wolfsburgu i został czwartym sędzią w meczu VfL z FC Koln. To Tobias Krull, bramkarz i dyrektor sportowy 6-ligowego MTV Gifhorn, który akurat miał licencję sędziowską. Piękna przygoda" - informował Marcin Borzęcki.

Na boisku nie pojawił się jednak nasz rodak, Jakub Kamiński. Jego los podzielił też inny Polak, Dawid Kownacki. Werder Brema wygrał aż 3:1 z Freiburgiem. Mimo absencji Polaka jego drużynie udało się awansować na dziewiątą lokatę w tabeli (23 pkt). Wolfsburg pozostał z kolei na 11. pozycji.

Wyniki sobotnich meczów Bundesligi:

Hoffenheim - Heidenheim 1:1

Augsburg - Bayern Monachium 2:3

VfB Stuttgart - RB Lipsk 5:2

Werder Brema - Freiburg 3:1

Wolfsburg - FC Koeln 1:1

W sobotę rozegrane zostanie jeszcze jedno spotkanie. Bayer Leverkusen, a więc lider zmierzy się z Borussią Moenchengladbach. Mecz zaplanowano na 18:30.