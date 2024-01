Burza w Górniku Zabrze. "Podolski zaczął być wrogiem"

Coraz większy bałagan panuje wokół Górnika Zabrze. W grudniu z funkcji prezesa zarządu zrezygnował Adam Matysek, a kilka dni wcześniej rezygnację złożył też dyrektor sportowy Łukasz Milik. Potężna krytyka spada zaś na rządzącą klubem prezydentkę miasta Małgorzatę Mańkę-Szulik.

W tę uderzał nawet Lukas Podolski. Były mistrz świata nie gryzł się w język i w ostrych słowach opisywał sytuację w klubie. - Nie ma prezesa, dyrektora, nie płacą na czas. Tak nie powinno być, że się ludziom nie płaci. Nie mogę słuchać, że w innych klubach też tak jest. A co nas to obchodzi? Patrzmy na siebie, nie na to, co drugi czy trzeci ma albo nie ma - mówił Podolski w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim".

- Czy jak w innych kebabach nie ma wypłat, to ja też mam nie płacić swoim pracownikom? Nie wiem, co myślą inni piłkarze, ale pytają mnie, do kogo iść, kogo pytać, jak rozmawiać o tych sprawach - dodał. Podolski opublikował też post w mediach społecznościowych, w których pokazał stan pomieszczeń akademii Górnika.

"Rządzący w Zabrzu tworzą sektę"

Teraz w Górnika uderzył też jego były rzecznik prasowy - Konrad Kołakowski - który również zrezygnował z pracy w grudniu. W Górniku pracował przez trzy lata, jednak jak sam przyznał, "w klubie nie dało się już wytrzymać". Kołakowski udzielił wywiadu portalowi weszlo.com, w którym ujawnił szokujące szczegóły problemów Górnika.

- Rządzący w Zabrzu tworzą sektę. Albo jesteś z nami, albo jesteś wrogiem. Albo jesteś wyznawcą, albo cię eliminujemy. Zaczęli mnie wciągać. Przekonywali, że jest świetnie i razem budujemy coś fajnego. Jak w sekcie: ona ci daje cały czas coś rajcującego, masz sądzić, że postępujesz dobrze - powiedział Kołakowski.

- W sekcie pisze się na Facebooku pochwalne elaboraty o wspaniałym mieście medycyny, sportu i turystyki, wierząc, że tak trzeba. Albo publikuje się na oficjalnej stronie klubu wywiady, które nigdy się nie odbyły. Zewnętrzny świat mówi ci: ej, to nie jest dobra droga. Ale jesteś w sekcie. Innych dróg nie znasz - dodał.

Kołakowski opowiedział też o relacjach rządzących klubem z Podolskim. - W jednym z tekstów pojawiło się o Podolskim celne zdanie: nie chciał być króliczkiem władzy. I to jest clou całego problemu. Podolski jako osoba i marka nie został wykorzystany marketingowo nawet w dwudziestu procentach, o ile nie w dziesięciu. Lukas zawsze powtarza: "żeby działać, trzeba mieć plan". A w Górniku nie ma planu - powiedział Kołakowski.

- Tu się nie planuje. Nie rozmawia się ze sobą o wizji czy pomysłach. Nie ma czegoś takiego, że robimy zebranie, siadamy, rozmawiamy, mówimy "spróbujmy tego i tego", bo "mamy możliwości takie i takie", "a ty, Lukas, co proponujesz?" - dodał.

- Jak słyszę hasło, że Lukas jest piłkarzem i "my mu płacimy za grę...". On z pół dnia sieci kebabów ma więcej niż z miesięcznego kontraktu w Zabrzu. Szybko okazało się więc, że Lukas nie będzie kolejnym króliczkiem, marionetką i sługusem, więc zaczął być wrogiem. Skoro jest wrogiem, trzeba go wyciszyć i zamieść pod dywan. Dlatego jest tak mało akcji z jego udziałem. Lukas się wścieka. Mówi: to ja przyszedłem do was, kocham ten klub, region, kibiców, chce działać, otwierać wam drzwi, a wy "nie, dzięki, nie potrzebujemy pomocy"? - kontynuował.

- Wszystko, co dobre w tym mieście, musi pochodzić od Małgorzaty Mańki-Szulik. Przerabialiśmy to w różnych systemach. To nie ludzie zbudowali gierkówkę do Warszawy, tylko Edward Gierek. Przypisywanie sobie wszystkich zasług to w prostej linii domena despotycznej władzy. Dlatego wracam często do historii, bo żeby zrozumieć sytuację Górnika i Lukasa w Górniku, trzeba przełożyć to na szersze, historyczne, społeczne czy socjologiczne aspekty - zakończył Kołakowski.