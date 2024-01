Wielki niewypał transferowy odchodzi ze Śląska. Będzie walczył o utrzymanie

Śląsk Wrocław jest aktualnie liderem ekstraklasy z dorobkiem 41 punktów zdobytych w 19 spotkaniach. Drużyna Jacka Magiery ma trzy punkty przewagi nad Jagiellonią Białystok i aż osiem nad trzecim Lechem Poznań. Ten znakomity wynik nie oznacza jednak, że w klubie nie brakuje problemów oraz nietrafionych decyzji.

Głównym problemem Śląska jest przyszłość Erika Exposito. Największej obecnie gwieździe ekstraklasy kontrakt z klubem z Wrocławia wygasa już za pół roku. A że Exposito jesienią spisywał się wybitnie - strzelił 14 goli i zaliczył 3 asysty - to szanse Śląska na jego zatrzymanie są minimalne, gdyż z pewnością będzie mógł liczyć na znacznie lepsze, szczególnie finansowo, oferty. Ponadto z klubu za niezbyt duże pieniądze odejdzie najprawdopodobniej wielce utalentowany Karol Borys i nie wiadomo tylko, czy stanie się to już teraz, czy dopiero latem, gdy zacznie obowiązywać jego klauzula odejścia wynosząca około miliona euro.

Choć do pracy prezesa Patryka Załęcznego i dyrektora sportowego Davida Baldy nie można mieć większych pretensji, to jednak nie wszystkie letnie transfery wrocławian się udały. Dwa z nich śmiało można uznać za kompletne niewypały, bo choć Peter Pokorny czy Aleks Petkow stali się prawdziwymi filarami Śląska, to Kenneth Zohore i Cameron Borthwick-Jackson zupełnie się nie sprawdzili.

Wielki niewypał transferowy Śląska Wrocław. Były piłkarz Manchesteru United odchodzi z klubu

I pewne już jest, że ten drugi wiosną w Śląsku Wrocław grać już nie będzie. Cameron Borthwick-Jackson, który ma jeszcze półtora roku ważnego kontraktu z wrocławskim klubem, został wypożyczony bez opcji wykupu ddo szkockiego Ross County do końca bieżącego sezonu.

Borthwick-Jackson to piłkarz, który w sezonie 2015/16 rozegrał nawet dziesięć meczów w Premier League w barwach samego Manchesteru United. Od tego momentu jednak kariera 26-latka to ciągły zjazd w dół. Nie inaczej było we Wrocławiu. Anglik nie zdołał na lewej obronie wygryźć solidnego, lecz prawonożnego Patryka Janasika i rozegrał tylko dwa mecze w ekstraklasie oraz jeden w Pucharze Polski. Jedynym pozytywnym momentem z gry Borthwicka-Jacksona we Wrocławiu to dość szczęśliwa asysta do Piotra Samca-Talara w ostatniej akcji meczu z ŁKS Łódź (2:1).

Nowy klub Anglika, Ross County, to drużyna ze szkockiej Premiership, która jednak broni się przed spadkiem, zajmując obecnie 11. miejsce w dwunastozespołowej stawce.