Co za słowa o polskim 17-letnim talencie. "Podobny do Paulo Dybali"

Przede wszystkim Karol Borys jest wyjątkowo "niepolskim piłkarzem", bo u nas rzadko spotyka się zawodników obdarzonych taką wizją i techniką. Nie bez powodu prestiżowy magazyn "Guardian" umieścił go na swojej liście TOP 50 talentów świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Adamek o walce z Mamedem

Borys gra w środku pola. Czasami jako defensywny pomocnik, a czasami jako "10". Ma świetną lewą nogę, jest dobry technicznie, no i potrafi zagrać dobrą prostopadłą piłkę. Ale przede wszystkim widzi na boisku więcej niż inni. Nic więc dziwnego, że znalazł się w kręgu zainteresowań dużych zagranicznych klubów. Media mówiły o Fiorentinie, Romie i PSV Eindhoven. Na łamach portalu sportitalia.com Diego Cognigni, włoski skaut, wypowiedział się na temat piłkarza Śląska Wrocław.

- Od dawna proponuje go włoskim klubom. Nawet nie potrafię wymienić, ile to było już klubów. Rok temu przedłużył kontrakt z polskim klubem, a szkoda, bo to była świetna okazja, by go pozyskać za drobne. Na szczęście to wciąż perspektywiczny piłkarz, którego warto obserwować - powiedział Cognigni.

- Zwykle nie lubię porównywać zawodników, ale patrząc na budowę ciała i ruchy, to sądzę, że ma coś podobnego do Paulo Dybali, gwiazdora Romy. Dobrze posługuje się prawą i lewą nogą. Jest dojrzały taktycznie i ma świetny klej w nodze. A że jest inteligentny, to wie, że jest mały i podobnie jak Dybala, unika pewnego rodzaju starć. W przyszłości Borys musi jednak popracować trochę nad siłą fizyczną. Myślę, że potrzebowałby jakichś trzech miesięcy na adaptacje we Włoszech - dodał włoski skaut.

Nauki od Magiery

Borys to zawodnik Śląska Wrocław, gdzie trener Jacek Magiera, który słynie z pracy z młodzieżą. W tym sezonie Ekstraklasy Magiera jednak rzadko korzysta z nastolatka, bo Borys wystąpił w zaledwie trzech spotkań w polskiej lidze, ale na murawie przebywał łącznie przez tylko 60 minut.