Media: Raków po cichu dopina transfer. Biorą talent z ekstraklasy

W poprzednim sezonie Raków Częstochowa zdobył pierwsze w historii mistrzostwo Polski. W obecnych rozgrywkach już tak dobrze sobie nie radzi. Drużyna boryka się z problemami, przez co zajmuje dopiero czwarte miejsce w tabeli. Aspiracje ma jednak zdecydowanie większe. W związku z tym władze klubu nie czekają z założonymi rękami i wzmacniają zespół. Do tej pory przeprowadziły już cztery transfery, a na dniach mogą sfinalizować kolejny i to dość zaskakujący.

REKLAMA

Zobacz wideo Prezes Rakowa zdradza nam plany transferowe. "Napastnik potrzebny od zaraz"

Raków Częstochowa zaskakuje. Rusza po młody talent ekstraklasy. Finalizacja na dniach

Jak donosi Filip Trokielewicz z portal mkszaglebie.pl, w kręgu zainteresowania częstochowian znalazł się Kacper Masiak, a więc napastnik, który na co dzień występuje w rezerwach Zagłębia Lubin. Mistrzowie Polski są zdeterminowani, by go pozyskać i już wkrótce mogą dopiąć swego.

Według informacji przekazanych przez dziennikarza 19-latek ma trafić do Rakowa na zasadzie transferu definitywnego. Już na czwartek 18 stycznia zaplanowano testy medyczne. Jeśli te przebiegną zgodnie z planem, to najprawdopodobniej zwiąże się kontraktem z nowym pracodawcą.

To dość zaskakujący transfer, ponieważ Masiak nie ma zbyt wielkiego doświadczenia w ekstraklasie. Jak dotąd wystąpił tylko w jednym meczu. Miało to miejsce 4 lutego 2022 roku w starciu z Legią Warszawa (1:3). Na murawie spędził zaledwie minutę. To był też jego jedyny oficjalny występ w barwach pierwszej drużyny Zagłębia. Mimo to uznawany jest za wielki talent.

Obecnie gra na trzecim poziomie ligowym w Polsce, gdzie radzi sobie dość przyzwoicie. W 19 meczach nie udało mu się zdobyć gola, ale zaliczył trzy asysty. Wystąpił też w spotkaniu Pucharu Polski, gdzie także miał udział przy bramce - posłał ostatnie podanie.

Raków zbroi się przed rundą wiosenną. To już piąty transfer

O tym, czy finalnie dojdzie do transakcji, przekonamy się w najbliższych dniach. Kontrakt Masiaka z Zagłębiem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku, więc Raków może pozyskać go za darmo. Piłkarz ma też doświadczenie w reprezentacji Polski, a właściwie w jej młodzieżowych drużynach. Łącznie rozegrał 25 spotkaniach w biało-czerwonych barwach, ale nie udało mu się jeszcze zadebiutować w seniorskiej ekipie.

Ewentualny transfer Masiaka będzie już piątym dla Rakowa w tym okienku. Wcześniej klub pozyskał Muhameda Sahinovicia, Ericka Otieno, Jakuba Myszora, a także Mateja Rodina. Tym samym zbroi się przed wiosenną rundą, w której będzie walczył na dwóch frontach - w ekstraklasie i Pucharze Polski. Na boiska pierwszych rozgrywek wróci już 11 lutego, kiedy zmierzy się z Wartą Poznań.