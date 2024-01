Burza wokół Zielińskiego. Kibice mają dość. "Precz"

W ostatnim czasie wiele mówi się o przyszłości Piotra Zielińskiego. Kontrakt Polaka wygasa wraz z zakończeniem sezonu i wszystko wskazuje na to, że przeniesie się do Interu Mediolan. Ostatnio pomocnik nabawił się lekkiej kontuzji i zabrakło go meczu Serie A przeciwko Salernitanie.

Zobacz wideo Ireneusz Jeleń ocenia karierę Roberta Lewandowskiego

Piotr Zieliński znów poza składem. Kibice wściekli

W czwartek Napoli zmierzy się z Fiorentiną w półfinale Superpucharu Włoch, który odbędzie się w Arabii Saudyjskiej. Zieliński poleciał wraz z drużyną, a Walter Mazzarri przekazał na konferencji, że zawodnik ma się już lepiej. Ponadto "Corriere dello Sport" informowało, że ma zagrać w wyjściowym składzie w nadchodzącym starciu. Doniesienia dziennikarzy okazały się jednak nieprawdziwe.

Na niedługo przed rozpoczęciem meczu Carlo Alvino przekazał, że Zieliński nie zagra w tym spotkaniu i obejrzy je z wysokości trybun. Niedługo później dziennikarz poprawił się i poinformował, że Polak zasiądzie jednak na ławce rezerwowych. Jego początkowe doniesienia rozwścieczyły kibiców, którzy podejrzewali, że piłkarz nie zagra, ponieważ niedługo odejdzie z klubu. "Szaleństwo. Gramy o finał, a ten co. Niech odchodzi natychmiast", "Podziękujmy mu za to, co zrobił. A teraz niech wynosi się do Mediolanu", "Precz z ludźmi, którzy nie mają już nic do zaoferowania i myślą o innych zespołach" - czytamy w komentarzach.

Wyjściowy skład Napoli na mecz z Fiorentiną: Pierluigi Gollini; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rahmani, Juan Jesus; Pasquale Mazzocchi, Stanislav Lobotka, Jens Cajuste, Mario Rui; Matteo Politano, Chwicza Kwaracchelia, Giovanni Simeone

Piotr Zieliński występuje w Napoli od 2016 roku. W bieżącym sezonie rozegrał do tej pory 24 mecze, w których strzelił trzy gole i zaliczył trzy asysty. Mecz Napoli z Fiorentiną rozpocznie się o godzinie 20:00. W drugim półfinale Inter Mediolan zmierzy się z Lazio. To starcie zaplanowano na piątek.