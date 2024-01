Haaland ma nowy biznes. Nie zgadniesz jaki. Podpisał umowę z gigantem

Erling Haaland szturmem podbił Premier League i od razu stał się wielką gwiazdą Manchesteru City. W poprzednich rozgrywkach ligi angielskiej pobił rekord trafień w jednym sezonie i pomógł drużynie Pepa Guardioli zdobyć potrójną koronę. W bieżącej kampanii nie zwalnia tempa. W dotychczas rozegranych 15 spotkaniach strzelił 14 goli i zanotował cztery asysty. Reprezentant Norwegii nie skupia się wyłącznie na piłce nożnej, ale też próbuje swoich sił w nowych dziedzinach.

REKLAMA

Zobacz wideo Ireneusz Jeleń ocenia karierę Roberta Lewandowskiego

Portal nettavisen.no poinformował o rozpoczęciu współpracy firmy Hening-Olsen Is - popularnego producenta lodów - z Haalandem. "Rodzinny producent lodów wprowadza na rynek nowe lody wspólnie z gwiazdą futbolu Erlingiem Brautem Haalandem. Współpraca jest wynikiem 30-letniego partnerstwa firmy Hennig-Olsen IS z Norweskim Związkiem Piłki Nożnej" - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym firmy, opublikowany przez nettavisen.no.

Fani Haalanda mogą mieć wielkie powodu do radości. Już wkrótce na półki sklepowe trafią jego lody

Lody zaprojektowane ze współpracy z norweskim snajperem opisywane są jako "pyszne lody o smaku waniliowym z sosem karmelowym oblane czekoladą i chrupiącymi kuleczkami". O komentarz w tej sprawie pokusił się sam zawodnik Manchesteru City. "To niesamowita frajda mieć własne lody i wspaniale jest być częścią piłkarskiej Galerii Sław Lodów razem z legendarnym Erikiem Myklandem. Jako zawodowy sportowiec zdaję sobie sprawę z tego, jak ważna jest zdrowa dieta. Prawdopodobnie nie poleciłbym sobie pięciu lodów dziennie, ale ważne jest, aby od czasu do czasu zafundować sobie coś naprawdę dobrego" - powiedział Haaland, cytowany przez Nettavisen.no.

To nie pierwszy raz kiedy Henning-Olsen Is wprowadza na rynek lody we współpracy z Norweskim Związkiem Piłki Nożnej. Wcześniej twarzą firmy stał się m.in. Tore Andre Flo, Erik Mykland czy Ole Gunar Solskjaer, który stworzył zamrożony deser pod nazwą "Hat-Trick".

W wybranych lodach na patyku lodów firmy Henning-Olsen IS można znaleźć unikalny kod. Patyczek z takim kodem uprawnia do odbioru darmowego przedmiotu z podpisem Haalanda. Co ciekawe, jeden z kodów można wymienić na wyjazd na mecz piłkarski, ale nie podano konkretów.

W loterii promocyjnej mogą wziąć osoby powyżej 18 lat. Lody ze współpracy z Haalandem już za kilka tygodni pojawią się na półkach sklepowych. Cena produktu zostanie ustalona przez sklepy.