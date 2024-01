Media: A jednak to nieprawda! Napoli podjęło decyzję ws. Zielińskiego

W minionym sezonie SSC Napoli sięgnęło po pierwsze od ponad 30 lat mistrzostwo Włoch i duża w tym zasługa Piotra Zielińskiego. Mimo to już latem 2024 Polak najprawdopodobniej opuści Neapol, ale pozostanie we Włoszech. Media łączą go z głośnym transferem do Interu Mediolan. Jego kontrakt wygasa z końcem obecnego sezonu, w związku z czym może zmienić otoczenie całkowicie za darmo. W tej sytuacji media zaczęły spekulować, że pomocnik może zostać odsunięty od składu Napoli na kolejne mecze.

REKLAMA

Zobacz wideo Ależ słowa Bożydara Iwanowa o reprezentacji Polski

Media: Napoli nie zamierza karać Zielińskiego. Polak pojawi się na murawie w kolejnych starciach

Spekulacje dziennikarzy podsycił również fakt, że Zieliński znalazł się poza kadrą meczową na ostatnie spotkanie z Salernitaną (2:1). Oficjalnym powodem było zmęczenie, choć media miały inną teorię. "Może zostać odsunięty od składu, podobnie jak miało to miejsce z Arkadiuszem Milikiem. Polski pomocnik odrzucił najnowszą ofertę podpisania nowego kontraktu od prezydenta klubu Aurelio De Laurentiisa" - pisało "Corriere dello Sport".

Ta sama obawa pojawiła się w kontekście nadchodzącego półfinału Superpucharu Włoch, w którym Napoli zmierzy się z Fiorentiną. Teraz nowe informacje w sprawie przekazał "Il Mattino". Dziennikarze rozwiali wszelkie wątpliwości i donieśli, że władze klubu nie zamierzają karać Zielińskiego za nieprzedłużenie kontraktu i pozwolą mu grać.

"To, czy Piotr Zieliński zagra, zależy tylko i wyłącznie od jego formy. Nie chcą pozostawiać go poza składem, nie mają też zamiaru odstawić go do kąta. Cóż, nie przedłużył umowy i tego nie zrobi. Mimo to zakończy sezon tak, jak Callejon, Mertens i Insigne, a więc z podniesioną głową. Jest zdecydowanie lepszy" - czytamy.

Media donoszą o terminie ogłoszenia transferu Zielińskiego

Tym samym można się spodziewać, że Polak pojawi się w czwartkowym spotkaniu, a także w kolejnych rozgrywanych przez Napoli. Niemal pewne wydaje się jednak, że po zakończeniu sezonu pożegna się z neapolitańską ekipą.

Według "Tuttosport" zawodnik ma czekać z decyzją do zakończenia Superpucharu Włoch, gdzie Napoli i Inter mogą spotkać się w finale. Ewentualny bezpośredni mecz pomiędzy tymi drużynami odbędzie się w poniedziałek 22 stycznia. "Po powrocie z Riyadu Polak rozwieje wątpliwości" - pisano na łamach portalu.

Mecz Napoli z Fiorentiną w półfinale rozgrywek odbędzie się 18 stycznia o godzinie 20:00 na Al-Awwal Stadium. Po raz drugi w historii Superpuchar Włoch zawita do Arabii Saudyjskiej. Po raz pierwszy będzie miał identyczny format, jak Superpuchar Hiszpanii. Jak donoszą media, w związku z tym nadchodzący mecz nie cieszy się tak dużym zainteresowaniem. Stadion nie będzie zapełniony. Na trybunach pojawi się jednak specjalny gość - mowa o Luciano Spallettim, a więc byłym trenerze Napoli.