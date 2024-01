Podolski pokazał klasę. Wielki gest. Brawo

- Z mojej strony nic się nie zmieniło: kocham Górnika i wciąż chcę w nim zagrać. Pamiętam, co obiecałem działaczowi tego klubu, świętej pamięci Krzyśkowi Majowi. Obiecałem, że zagram w Górniku. Pamiętam też to, co mówiłem mojej ukochanej babci. Że chciałbym, aby choć raz zobaczyła mnie w barwach Górnika. Niestety, babcia niedawno zmarła, choć dożyła pięknego wieku - mówił swego czasu Podolski i słowa dotrzymał.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielka piłka po 26 latach wróciła do Spodka! Legendy na murawie

Lukas Podolski dołączył do Górnika Zabrze w 2021 roku. Rok wcześniej występował w tureckim Antalyasporze. 38-latek szybko rozkochał w sobie kibiców i to nie tylko ze względu na umiejętności piłkarskie, ale również za aktywność w działalność swojego klubu.

O wielkim sercu doświadczonego zawodnika też można byłoby dużo pisać. Ostatnio o jego dobroczynności przekonał się rzecznik prasowy Górnika Zabrze - Mateusz Antczak. Pracownik klubowy za pośrednictwem mediów klubowych podzielił się ciekawą historią z minionego weekendu.

Lukas Podolski po raz kolejny pokazał klasę

Mianowicie, w niedzielę, 14 stycznia część zespołu Górnika Zabrze wzięła udział w turnieju piłki halowej w Gummersbach. Tam też pojawił się Antczak z Podolskim. Kiedy zawody dobiegły końca, mężczyzna udał się na lotnisko i oczekiwał na lot powrotny do Polski. Załoga nie wpuściła go na pokład samolotu przez problemy techniczne, dlatego postanowił, że do ojczyzny wróci autobusem. Wieści o problemach rzecznika dotarły do Niemca, który zabrał Antczaka na pokład swojego prywatnego samolotu.

- 7.40: nie wpuszczają mnie do samolotu przez problem z ID. 11.30: rezerwuje bilet na autobus (15h jazdy). 12.00: telefon od Lukasa. "Słyszałem, że zostałeś. Ja będę leciał o 22. Dawaj ze mną" - czytamy w komunikacie udostępnionym przez Antczaka.

W bieżącym sezonie Lukas Podolski wystąpił łącznie w 15 meczach, w których strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. Zanim piłkarze z Zabrza wrócą 10 lutego do rozgrywek ekstraklasy, to rozegrają jeszcze cztery mecze towarzyskie. Aktualnie Górnik plasuje się na siódmej pozycji z dorobkiem 26 punktów.