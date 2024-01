Zasłużony polski klub na skraju upadku. Deweloperzy tylko na to czekali

Garbarnia Kraków to powstały w 1921 roku, który w 1931 roku zdobył pierwsze i jedyne w swojej historii mistrzostwo Polski. Ostatni raz w ekstraklasie grał w latach 1955/1956. W sezonie 2018/2019 Garbarnia Kraków po 44 latach ponownie zagrała w I lidze. Sensacyjny wtedy beniaminek nie poradził sobie całkowicie na zapleczu ekstraklasy i zakończył sezon na ostatnim meczu z dorobkiem zaledwie 21 punktów. Po spadku klub w kolejnych trzech sezonach zajmował odpowiednio - siódme, siódme i ósme miejsce. Aż przyszedł sezon 2022/2023. W nim Garbarnia zajęła przedostatnie, 17. miejsce w tabeli i po sześciu latach ponownie wróciła do gry w III lidze, gdzie po 18. kolejkach zajmuje dziewiąte miejsce.

Przed startem nowego sezonu nad Garbarnią zawisła poważna groźba grania w IV lidze z powodu problemów finansowych. - Nie ma w Polsce klubu, który bez wsparcia miasta czy prywatnego inwestora utrzymuje drużynę seniorów z własnych środków - mówiła wtedy dyrektor zarządzająca klubem, Katarzyna Woyda.

Garbarnia Kraków ma "trudną" sytuację finansową. Chce sprzedać grunty przy stadionie

Ostatecznie klub przystąpił do rozgrywek III ligi, ale to nie znaczy, że problemy finansowe zostały rozwiązane. Nic bardziej mylnego. W artykule na portalu lovekrakow.pl przekazano stanowisko klubu, według którego nie ma on długów, a "trudną" sytuację finansową. Dlatego pomysłem zarządu na bieżącego wydatki i utrzymanie klubu ma być sprzedaż gruntów.

"Chodzi o dwie działki w rejonie ulicy Rydlówka, przy której znajduje się również stadion Garbarni. Miasto oddało grunty klubowi w użytkowanie wieczyste z przeznaczeniem na cele sportowe" - czytamy. Zdaniem zarządu krakowskiego klubu działki mają nieregularny kształt i nie ma możliwości wybudowania na nich boiska. Z informacji źródła wynika, że została już podpisana przedwstępna umowa na sprzedaż gruntów z jednym z deweloperów.

Garbarnia Kraków może ogłosić upadłość

Kluczowa dla sprzedaży jest kwestia projektu planu miejscowego, przy których znajdują się rzeczone działki. Obecny projekt zakłada wybudowanie tam obiektów sportowych, a klub chciałby zapisać na nich "mieszkaniówkę i trochę zieleni". Jeśli radni Krakowa na środowej sesji nie zatwierdzą zmian, to deweloper odstąpi od umowy.

"Ze środków, pozyskanych z transakcji z inwestorem, chcemy zrealizować projekt Garbarnia 2.0, czyli rozbudować posiadaną infrastrukturę, by poprawić warunki do treningów i sprostać wymogom licencyjnym Polskiego Związku Piłki Nożnej" - poinformował klub cytowany przez portal lovekrakow.pl. Co jeśli do sprzedaży nie dojdzie? Wtedy klub będzie zmuszony ogłosić upadłość.

W artykule możemy przeczytać, że mieszkańcy nie chcą zmian w planie projektu, ale inaczej na to patrzą zawodnicy oraz rodzice piłkarzy młodzieżowych zespołów Garbarni Kraków. Ważną odpowiedź w tej sprawie przyniesie środowe głosowanie na sesji Rady Miasta.