Sekret Lewandowskich wyszedł na jaw. Anna wszystko pokazała [WIDEO]

Po tygodniowej nieobecności spowodowanej Pucharem Króla i Superpucharem Hiszpanii Robert Lewandowski w poniedziałek 15 stycznia wrócił do domu w Barcelonie. Dzień wcześniej Polak strzelił honorowego gola w finale wspomnianego Superpucharu przeciwko Realowi Madryt. Drużyna Xaviego przegrała aż 1:4. Sam Lewandowski ma jednak powody do szczęścia, ponieważ pierwszy raz od września zeszłego roku trafiał do siatki w trzech meczach z rzędu. 35-latek powoli wraca do formy, a pomaga mu w tym m.in. dieta.

Lewandowska pokazała specjalną miksturę na odporność. Takie "szoty" pije Robert Lewandowski

Kapitan reprezentacji Polski niejednokrotnie wspominał, jak ważnym aspektem utrzymania formy jest odpowiednie odżywianie. Tuż po tym, jak wrócił do rodziny, w mediach społecznościowych jego żony pojawił się krótki filmik, na którym wraz z córkami Klarą i Laurą małżeństwo przygotowuje miksturę na odporność. Przy okazji na nagraniu widać, jak córki piłkarza uczą się trudnych, polskich słów.

- Robimy szoty zdrowia - zaczęła Anna Lewandowska, po czym Klara i Laura wymieniły składniki: cytrynę, imbir, czosnek, pieprz cayenne oraz kurkumę. "Robimy szoty na wzmocnienie odporności" - dodała celebrytka w opisie nagrania. Następnie trenerka fitness poradziła, aby powstałą po zmiksowaniu wszystkich składników miksturę odłożyć do lodówki i codziennie serwować w postaci "szotów". Właśnie dawkę witamin z pewnością przyjmuje sam Robert Lewandowski.

Jego żona często podkreśla, że aktywność fizyczna i odpowiednia dieta mają ogromny wpływ na ciało człowieka. Lewandowska uświadamia fanów w tym zakresie, prowadząc m.in. firmę ze zdrową żywnością czy organizując różnego rodzaju obozy sportowo-taneczne. Niebawem będzie można odwiedzić jej siłownię i szkołę tańca w Barcelonie, gdzie podobnie jak w Polsce, staje się wielką gwiazdą. - Nie mogę się doczekać, aż to się stanie! Ciągle myślę o tym, co mogę zrobić, a mój zespół śmieje się ze mnie, że jestem tak aktywną osobą - opowiadała Anna Lewandowska - mówiła niedawno 35-latka.