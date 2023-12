A jednak! Słynny dziennikarz potwierdza plotki o gwieździe Legii

Legia Warszawa musi się liczyć z gorącą zimą - przynajmniej jeśli chodzi o rynek transferowy. Do klubu przyszedł już Japończyk Ryota Morishita, odszedł zaś Lindsay Rose. Największą stratą może być jednak odejście Bartosza Slisza. To wydaje się coraz bliższe. W czwartek pojawiły się informacje o zainteresowaniu dwóch klubów.

Gianluca Di Marzio potwierdza zainteresowanie Bartoszem Sliszem. Tyle mogą wyłożyć Włosi

Chodzi o amerykańską Atlantę United oraz włoskie Lecce. Wyobraźnię rozbudza przede wszystkim ewentualny transfer do Serie A. Temat zweryfikował znany włoski dziennikarz Gianluca di Marzio. "Potwierdziła się informacja o zainteresowaniu Bartoszem Sliszem ze strony Lecce. Oficjalna oferta nie została jeszcze złożona. Lecce mogłoby zaproponować kwotę 2,5 miliona euro plus procent od przyszłej odsprzedaży" - napisał na Twitterze.

Portal Transfermarkt.de wycenia wartość Slisza na zdecydowanie pokaźniejszą sumę 6 mln euro. Jednak jak zauważa włoski portal pianetalecce.it, w rzeczywistości kwota transferu będzie niższa, ponieważ niemal dokładnie za rok 24-latkowi kończy się kontrakt i będzie mógł odejść z Legii za darmo.

Związany z ekipą Lecce serwis uznał zainteresowanie Polakiem za w pełni uzasadnione. Klub potrzebuje wzmocnień w środku pola, a w dodatku przez cały styczeń będzie musiał radzić sobie bez Hamzy Rafii, który będzie reprezentował Tunezję na Pucharze Narodów Afryki. "Bartosz Slisz to ciekawa, perspektywiczna sylwetka, już reprezentant Polski i to z doświadczeniem w europejskich pucharach" - komplementuje Polaka.

Bartosz Slisz w trwającym sezonie rozegrał w barwach Legii 33 spotkania, w tym sześć w fazie grupowej Ligi Konferencji. Jego bilans to jeden gol i trzy asysty. Do tego dołożył występy w reprezentacji Polski w towarzyskich meczach z Niemcami i z Łotwą, a także w eliminacjach do Euro 2024 z Wyspami Owczymi Mołdawią i Czechami. W kadrze Michała Probierza jest piłkarzem pierwszego składu.