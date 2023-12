Kluczowy piłkarz Legii może odejść. Dwie konkretne oferty na stole

Legia Warszawa wiosną 2024 roku, jako drugi polski klub w historii, zagra w fazie pucharowej Ligi Konferencji Europy. Zmierzy się z norweskim Molde. Wicemistrzowie Polski już ogłosili pozyskanie nowego zawodnika, który ma być wzmocnieniem zespołu. To Japończyk Ryota Morishita. Wydaje się, że to nie koniec ruchów przy Łazienkowskiej. Zima w Warszawie może być gorąca.

Reprezentant odejdzie z Legii Warszawa ? Są oferty za Bartosza Slisza

Według informacji portalu Meczyki.pl do klubu wpłynęły dwie oferty, których przedmiotem jest Bartosz Slisz. Nie jest tajemnicą, że środkowy pomocnik od dawna wzbudza zainteresowanie zagranicznych klubów. W przeszłości w grę wchodził kierunek turecki (chciał go Trabzonspor), teraz chodzi o inne kierunki. Slisza w swoich szeregach chętnie widziałyby włoskie Lecce i amerykańska Atlanta United. Meczyki.pl uważają, że sześciokrotnemu reprezentantowi Polski bliżej do Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że w Legii występuje od 2020 roku.

W przypadku transferu Legia mogłaby liczyć na około 2 miliony euro. Kontrakt 24-letniego pomocnika wygasa w przyszłym roku. To zatem jedna z ostatnich okazji, aby zarobić na piłkarzu o niewątpliwie wysokim potencjale sprzedażowym. Slisz mógłby tym samym dołączyć do innego zawodnika, który zimą opuścił Warszawę. Lindsey Rose zamienił stolicę Polski na Saloniki i tym samym wrócił do Arisu, gdzie występował przed laty.

Pomocnik nie jest jedynym piłkarzem Legii wzbudzającym zainteresowanie zagranicznych klubów. Dyrektor sportowy Jacek Zieliński zdradził, że na angaż za granicą mógłby też liczyć Steve Kapuadi. Wicemistrzowie Polski odrzucili jednak ofertę za francuskiego stopera. Legia do treningów wróci 10 stycznia. Warszawianie do rundy wiosennej przygotowywać się będą w tureckim Belek.