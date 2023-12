27,5 mln zł na minusie! Jest reakcja Grosickiego. "Gdybym był młodszy"

Pogoń Szczecin od kilku lat znajduje się w czołówce ekstraklasy i regularnie gra w eliminacjach europejskich pucharów. Wydawało się, że klub nie powinien mieć większych problemów finansowych. Rzeczywistość jest jednak zupełnie inna. Niedawno wyszło na jaw, że zespół ze Szczecina poprzedni sezon zakończył ze stratą 27,49 milionów złotych.

Kamil Grosicki zabrał głos na temat długów Pogoni

Prezes klubu Jarosław Mroczek stwierdził, że problemy finansowe są spowodowane brakiem dużych transferów lub przeprowadzką na nowy stadion. Temat długu Pogoni poruszył także Kamil Grosicki. Piłkarz został zapytany, czy działacze planują sprzedaż ważnego zawodnika, aby ratować budżet.

- O tych sprawach decydują ludzie, którzy zarządzają klubem. Myślę, że wspólnie z trenerem wiedzą, co zrobić, żeby zespół był lepszy. Ja chcę, żeby Pogoń cały czas się rozwijała, ale przy tym i wygrywała. Gdybym był młodszy, to Pogoń w najbliższym czasie przeprowadzałaby najdroższy transfer w historii ekstraklasy i tę dziurę, o której mówił prezes, moim transferem mogłaby zakleić. Ale, że w moim wieku nie jestem już na sprzedaż, to mam nadzieję, że będę jeszcze odnosił sukcesy z Pogonią - powiedział w rozmowie z "Super Expressem".

Kamil Grosicki w bieżącym sezonie jest w dobrej dyspozycji. Do tej pory rozegrał 25 meczów, w których strzelił 11 goli i zaliczył 10 asyst. Gorzej radzi sobie Pogoń, która po 19 kolejkach zajmuje szóste miejsce w tabeli z dorobkiem 30 punktów. Grosicki wypowiedział się także o formie zespołu.

- Jestem rozczarowany, bo potraciliśmy wiele punktów u siebie. W kilku meczach mieliśmy wszystko we własnych rękach, prowadziliśmy w nich, a nie potrafiliśmy dowieźć zwycięstwa, a nawet remisu do końca. Pogoń w ostatnich latach weszła na taki poziom, że musi być cały czas w ścisłym czubie tabeli. Ja z każdym rokiem jestem starszy, czas ucieka, a chciałbym z drużyną coś wygrać. Widzę duży potencjał i możliwości, ale straciliśmy punkty w karygodny sposób i o tym trzeba mówić, a nie wolno ukrywać - dodał.

Kolejny mecz w ekstraklasy Pogoń rozegra 11 lutego. Tego dnia o godzinie 17:30 zmierzy się na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław. Wcześniej drużynę czeka seria meczów towarzyskich podczas okresu przygotowawczego.