Oficjalnie: 2,5 roku i koniec. Legia Warszawa pożegnała się z zawodnikiem

Legia szykuje się do zimowego okna transferowego i robi porządki w składzie. Ze stołecznym klubem pożegnał się Lindsay Rose. Reprezentant Mauritiusa w tym sezonie nie dostawał wiele szans. Jesienią w ekstraklasie zagrał tylko 14 minut. Częściej występował w trzecioligowych rezerwach. Legii udało się rozstać z piłkarzem na pół roku przed wygaśnięciem kontraktu.

Legia Warszawa pożegnała się z Lindsayem Rose. Mocno rozczarował. "Dziękujemy"

Wiadomość działacze Legii przekazali w piątek. "Po 2,5 roku spędzonych w stołecznym klubie Lindsay Rose odchodzi z Legii Warszawa. Zawodnik rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron. Lindsay, dziękujemy Ci za grę z "eLką" na piersi i życzymy powodzenia w dalszej karierze" - czytamy na Twitterze.

Rose trafił do ekipy wicemistrza Polski w lipcu 2021 r. z greckiego Arisu Saloniki. Legia musiała zapłacić za niego 600 tys. euro. Choć środkowy obrońca miał bogate CV, w tym wiele występów na poziomie Ligue 1 w barwach Lyonu, Valenciennes czy Lorient, nad Wisłą nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Przez cały pobyt w Warszawie zagrał jedynie 46 meczów i strzelił trzy gole.

Lindsay Rose ma już na oku nowy klub. "Ostatnia prosta"

W tym sezonie aż dziewięć razy zagrał dla drużyny rezerw. To dla niej strzelił swoją ostatnią bramkę w przegranym meczu Pucharu Polski z Koroną Kielce (2:4). Na pożegnanie podziękował wszystkim pracownikom klubu oraz kibicom. "Byliście i jesteście niesamowici. Daliście mi wiele energii. Życzę Legii wygrywania trofeów, bo ta drużyna na to zasługuje. Warszawa to piękne miasto, poznałem tu wielu przyjaciół. Społeczności Legii życzę wszystkiego najlepszego" - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Co dalej z karierą 31-latka? Jak poinformował dziennikarz sport.tvp.pl Piotr Kamieniecki, Rose powinien wrócić do Arisu Saloniki. Miał już nawet przylecieć do Grecji, gdzie wkrótce podpisze kontrakt. - Po godzinie 21 Lindsay Rose wylądował w Grecji. Przenosiny z Legii do Arisu na ostatniej prostej. Kończy się ta przygoda, a dla warszawskiego klubu to świetne wieści. Zwolni się solidna kwota w budżecie płacowym - informował w środę.

Dla Rose'a byłoby to już drugie podejście do Arisu. Był już tam już w latach 2019-21. Rozegrał 96 meczów i strzelił siedem goli.