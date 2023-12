Pierwszy wywiad po transferze do Barcelony. I od razu o Lewandowskim

Robert Lewandowski doczekał się rywala w ataku FC Barcelony. W klubie oficjalnie zameldował się młodziutki Brazylijczyk Vitor Roque. O jego sprowadzeniu mówiło się już od dawna. Początkowo był przymierzany do roli zmiennika kapitana polskiej reprezentacji. Jednak w obliczu gorszej formy 35-latka coraz częściej mówi się, że Roque może grać obok niego, a nawet zająć jego miejsce. W piątek FC Barcelona udostępniła w mediach społecznościowych pierwszy wywiad z nowym napastnikiem.

Vitor Roque pojawił się w Barcelonie. Od razu mówił o Lewandowskim. "Nie mogę się doczekać"

Roque pojawił się na trybunach w klubowej kurtce. - Nie mogę się doczekać, aby grać i wygrywać jak najwięcej w Barcelonie. Mam nadzieję, że będę uczył się i czerpał przyjemność z gry z najlepszymi zawodnikami na świecie - zapowiedział. Dostał też pytanie, z kim z obecnego składu chciałby zagrać najbardziej. - Wszyscy są tu bardzo dobrzy, ale nie mogę się doczekać gry z Lewandowskim. I oczywiście z Raphiną też. To będzie spełnienie marzeń - wyznał.

Do tematu Lewandowskiego już nie wracano, choć zapewne temat ich współpracy czy też rywalizacji będzie w niedalekiej przyszłości mocno rozgrzewał kibiców. Brazylijczyk opowiedział za to, dlaczego zdecydował się na przyjazd do Katalonii. - Całe życie kibicowałem Barcelonie. To była moja jedyna opcja. To najlepszy klub na świecie i zawsze moim marzeniem było tu przyjechać. Grało tu kilku moich największy idoli, jak Romario czy Neymar. Tworzyli tu historię. Gra w tej koszulce będzie dla mnie wielką przyjemnością - wyjaśnił.

Wielkie oczekiwania wobec Roque. Wejdzie w buty Lewandowskiego? "Staram się o tym nie myśleć"

Piłkarz podziękował także kibicom z Brazylii za wsparcie oraz tym z Hiszpanii za bardzo ciepłe przyjęcie. Dostał też pytanie, czy poradzi sobie z ciążącą na nim presją. - Jestem spokojny. Staram się nie myśleć o tym za dużo, nie wybiegać zbyt daleko wprzód. Chcę po prostu robić wszystko, co w mojej mocy, aby pomóc drużynie zdobyć jak najwięcej trofeów - powiedział.

Vitor Roque w poprzednim sezonie w barwach brazylijskiego Athletico Paranaense rozegrał 45 meczów i strzelił 21 goli. Ostatni raz wystąpił w jego barwach 3 grudnia. Od tego czasu pozostaje bez gry, ale za to trenował indywidualnie i jak zapewnia, będzie gotowy na debiut. Okazja na niego już 4 stycznia, kiedy to FC Barcelona spotka się w lidze z Las Palmas.