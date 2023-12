Zmiana trenera w ekstraklasie! Zaskakujący wybór. "Witamy"

Ruch Chorzów bardzo rozczarowuje w bieżącym sezonie ekstraklasy i obecnie znajduje się w strefie spadkowej. W związku ze słabymi wynikami pracę stracił Jarosław Skrobacz. Jego miejsce zajął Jan Woś. Sytuacja drużyny nie uległa poprawie i ostatnio pojawiły się informacje o kolejnej możliwej zmianie szkoleniowca.

Zobacz wideo "Spowiedź" byłego trenera Legii. "Wynikowo nie powalało na kolana"

Ruch Chorzów ma nowego trenera. Został nim Janusz Niedźwiedź

Portal Meczyki.pl przekazał, że Ruch myśli o zwolnieniu Wosia i znalazł jego potencjalnego następcę. Mówiło się, że ma nim być Maciej Bartoszek z Kotwicy Kołobrzeg. W piątek ekipa z Chorzowa oficjalnie poinformowała o zatrudnieniu nowego trenera. Wbrew wcześniejszym informacjom drużynę objął Janusz Niedźwiedź. "Trenerze, witamy w Ruchu. Powodzenia!" - czytamy na oficjalnym profilu klubu na Twitterze.

Janusz Niedźwiedź ostatnio pracował w Widzewie Łódź. Prowadził go przez dwa lata i awansował z nim do ekstraklasy. Z łódzkim zespołem rozstał się we wrześniu po serii nieudanych występów i od tamtej pory pozostawał bez pracy. W przeszłości trenował również między innymi Górnik Polkowice i Stal Rzeszów. - Dziękuję Klubowi za zaufanie. Być częścią historii Ruchu to wielka nobilitacja, ale też odpowiedzialność. Do zobaczenia na stadionie - powiedział Niedźwiedź, cytowany przez oficjalną stronę Ruchu.

Ruch Chorzów po 19 kolejkach zajmuje 17., czyli przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. Kolejny mecz w ekstraklasie rozegra 9 lutego. Tego dnia o godzinie 20:30 podejmie na własnym stadionie Legię Warszawa.