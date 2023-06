Media: "Polski Messi" blisko sensacyjnego powrotu. Chcą go kluby z ekstraklasy

Mateusz Musiałowski zyskał popularność po obiegających media nagraniach z jego występów w młodzieżowych drużynach Liverpoolu. Polak nie raz zapraszany był przez Juergena Kloppa na treningi pierwszej drużyny, a zachwycano się nim nawet za granicą.

Musiałowski wróci do Polski? Zainteresowany jest Górnik Zabrze

W 2021 roku hiszpański "AS" nazwał Musiałowskiego jednym z najciekawszych piłkarzy akademii Liverpoolu, a sam zawodnik został wówczas nazwany "polskim Messim". Młodzieżowy reprezentant Polski tego samego roku podpisał profesjonalny kontrakt z angielskim klubem, który obowiązuje do 2024 roku. W ubiegłym sezonie doczekał się debiutu w pierwszej drużynie, gdy podczas meczu kontrolnego z RC Strasbourg wszedł z ławki w 76. minucie.

Z czasem w kontekście Mateusza Musiałowskiego zaczęto mówić o potrzebie przejścia o poziom wyżej i rozwijania się w dorosłym futbolu, którego od piłki młodzieżowej dzieli przepaść. Taką szansę będzie miał w tym okienku, bowiem usługami urodzonego w 2003 roku zawodnika zainteresowane są dwa kluby z Ekstraklasy.

Według informacji WP SportoweFakty wypożyczyć 19-latka chciałby Górnik Zabrze oraz jeden z łódzkich klubów. O powrocie Musiałowskiego do Polski mówiło się już rok temu, gdy pozyskaniem napastnika zainteresowany miał być Raków Częstochowa i Śląsk Wrocław.

Musiałowski w tym sezonie wystąpił w 17 meczach Premier League 2, w których zdobył dwie bramki. Zaliczył też jedno spotkanie w rozgrywkach EFL Trophy. 19-latek od pewnego czasu regularnie powoływany jest do reprezentacji Polski do lat 21, choć zabrakło go na odbywającym się właśnie zgrupowaniu, w ramach którego Polacy rozegrali już mecz towarzyski z Finlandią (1:1) i czeka ich jeszcze mecz z Czarnogórą.