Hiszpanie o 17-latku z Polski: To nowy Messi! A on dopiero podpisał kontrakt. Szał

Hiszpański dziennik "AS" zachwycił się talentem Mateusza Musiałowskiego. Zawodnik Liverpoolu został nazwany nie tylko "jednym z najciekawszych zawodników akademii klubu", ale też porównano go do Lionela Messiego.

