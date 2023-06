Media: Włoski gigant chce dać Bońkowi stanowisko kierownicze

Zbigniew Boniek od sierpnia 2021 roku nie pełni żadnej formalnej roli w polskiej piłce, po tym jak dobiegła końca jego - i tak przedłużona z uwagi na pandemię - kadencja prezesa PZPN, którą piastował przez dziewięć lat. Aktualnie jest wiceprezydentem UEFA.

Roma zaproponuje Bońkowi posadę?

To jednak się może zmienić, gdyż według "Corriere dello Sport" AS Roma rozważa zaproponowanie Bońkowi jedno ze stanowisk kierowniczych. Jak podaje gazeta, 67-latek bardzo zbliżył się do właścicieli Romy, Dana i Ryana Friedkinów. Często się spotykali, co miało poprawić ich relacje. Były polski piłkarz był obecny na finale Ligi Europy w Budapeszcie, w którym włoski klub przegrał po rzutach karnych z Sevillą.

"Corriere dello Sport" twierdzi, że mogą oni zaproponować Polakowi objęcie posady menadżerskiej, w której ściśle współpracowałby z dyrektorem generalnym Tiago Pinto. Boniek pełniłby także rolę zewnętrznego konsultanta i prawej ręki Mourinho w kontaktach z mediami, o co - jak przekonują Włosi - portugalski trener specjalnie prosił klub.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej przez cztery ostatnie lata kariery był piłkarzem AS Romy, do której przeniósł się z Juventusu, czym "wymazał się" z ich pamięci. W Polsce najbardziej kojarzony jest z Widzewem Łódź, z którego wypłynął na szerokie wody. Jest natomiast wychowankiem Zawiszy Bydgoszcz. W reprezentacji Polski zagrał 80 meczów i strzelił 24 gole. Razem z reprezentacją zajął trzecie miejsce na mistrzostwach świata w 1982 roku.