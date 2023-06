Jest chętny na Macieja Rybusa. Dyrektor sportowy potwierdza

W 2012 roku Legia Warszawa sprzedała Macieja Rybusa do Tereka Grozny za ponad trzy miliony euro. W stolicy Czeczeni, która wchodzi w skład Federacji Rosyjskiej, spędził cztery lata. Rozegrał w Tereku ponad sto spotkań. Najlepiej pewnie wspomina wygrane derby, gdy dwukrotnie pokonał bramkarza Dinamo Moskwa, a w nagrodę Ramzan Kadyrow, groteskowy przywódca Republiki Czeczeńskiej oraz honorowy prezes Tereka, a zarazem zbrodniarz wojenny, podarował Polakowi luksusowy samochód.

Latem 2016 Rybus odszedł do Lyonu. Po roku spędzonym we Francji wrócił do Rosji, bo podpisał kontrakt z Lokomotiwem Moskwa. W lipcu 2022 roku, już kilka miesięcy po brutalnej napaści Rosjan na Ukrainę, Rybus zmienił klub. Ale pozostał w Moskwie. Został piłkarzem Spartaka. 33-latek jednak głównie był rezerwowym trzeciej siły rosyjskiej ekstraklasy, którą wygrał Zenit.

Rybus rozegrał zaledwie osiem meczów, a na boisku przebywał tylko przez 241 minut. Jego kontrakt - według Transfermarktu - wygasa za rok, ale możliwe, że już teraz opuści klub. Serwis sport-express.ru donosi, że Polaka chce ściągnąć Rubin Kazań, który w nowym sezonie wróci do ekstraklasy.

- Pracujemy nad Rybusem. Nie wiem, kiedy dojdzie do finalizacji negocjacji. Nie kontaktowaliśmy się ze Spartakiem, bo zawodnik ma swojego agenta - powiedział Eduard Safonow, dyrektor sportowy Rubina.

- Rybus rozwiązał kontrakt i został wolnym zawodnikiem? - dopytywał dziennikarz.

- Prawdopodobnie - odpowiedział Safonow.

Sport-express.ru pisze, że Polak "z dużym prawdopodobieństwem otrzyma roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejne 12 miesięcy".

Rybus a kadra Polski

Rybus ma na koncie 66 mecze w reprezentacji. Ale dziś nie jest już potrzebny w kadrze. Poza tym jego powołanie wzbudziłoby, rzecz jasna, ogromne kontrowersje. Ostatni raz wystąpił w biało-czerwonych barwach w 2021 roku.