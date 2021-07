Rewelacyjny 17-latek podpisał kontrakt z Liverpoolem! Klopp zachwycony młodym Polakiem

Mateusz Musiałowski występuje w młodzieżowych drużynach Liverpoolu od sierpnia zeszłego roku, kiedy to na zasadzie transferu definitywnego opuścił UKS SMS Łódź. Młodzieżowy reprezentant Polski zachwycał w rozgrywkach do lat 18, dzięki czemu został zaproszony na treningi z pierwszym zespołem w marcu tego roku przez trenera Juergena Kloppa.

Liverpool poinformował w oficjalnym komunikacie na stronie internetowej, że Mateusz Musiałowski podpisał profesjonalny kontrakt, który wiąże go z klubem do końca czerwca 2024 roku. Zdecydowanie najwięcej o Musiałowskim mówiono i pisano w marcu tego roku, kiedy jego gol z Newcastle United został uznany bramką miesiąca i trenował z pierwszym zespołem podczas przerwy reprezentacyjnej.

Mateusz Musiałowski w minionym sezonie zdobył 12 bramek oraz zanotował trzy asysty w 25 meczach w swojej kategorii wiekowej we wszystkich rozgrywkach. Media w Anglii uważają, że Polak dysponuje ogromnym potencjałem, natomiast musi się poprawić pod względem fizycznym. Pomocnik znalazł się w kadrze pierwszego zespołu, wybranej przez Juergena Kloppa, która przygotowuje się do nowego sezonu w Salzburgu w Austrii. W gronie 34 zawodników zabrakło Jakuba Ojrzyńskiego, który występuje w drużynie U-23.

Przemysław Soczyński, koordynator ds. identyfikacji talentów z siedzibą PZPN w Wielkiej Brytanii powiedział w wywiadzie dla The Athletic, że w Polsce "nie ma wielu takich piłkarzy jak on, którzy są nieustraszeni na boisku i potrafią dryblować między dwoma lub trzema przeciwnikami, on po prostu zachwyca".