Kolejne kłopoty Lechii Gdańsk. Czarny scenariusz

Lechia Gdańsk jest pewna spadku z Ekstraklasy po ostatnim ligowym meczu z Zagłębiem Lubin (1:3). Relegacja wydawała się przesądzona już wcześniej, ale po domowej porażce stała się faktem. Klub próbował ratować byt w Ekstraklasie powierzeniem sterów trenerowi Davidowi Badii. Hiszpański szkoleniowiec zaczął pracę od bezbramkowego remisu 0:0 ze Śląskiem Wrocław, ale następnie przegrał pięć meczów z rzędu.

Exodus z Lechii Gdańsk. Oni odejdą z klubu

Szczegóły obecnej sytuacji, w której znalazła się Lechia, przedstawił w swoim artykule na łamach trójmiejskiej Gazety Wyborczej dziennikarz Tomasz Osowski. Z Lechii nie odejdzie jedynie Flavio Paixao, który zapowiedział koniec kariery, ale również zawodnicy, którzy dotychczas stanowili o sile - choć w tym sezonie raczej słabości - gdańskiego zespołu. Z drużyną mają pożegnać się za to Michał Buchalik, Rafał Pietrzak, Jakub Kałuziński, Kristers Tobers, Marco Terrazzino, Łukasz Zwoliński i Joel Abu Hanna, który wróci z wypożyczenia do Legii Warszawa. Do tego grona dołączy również trener David Badia, którego umowa miała zostać przedłużona jedynie w wypadku utrzymania drużyny w Ekstraklasie.

Pech to jego drugie imię. Piłkarz notujący spadek za spadkiem. Tak samo było w Polsce

Rafał Pietrzak spędził najwięcej czasu na murawie w tym sezonie. Łącznie zagrał już 2995 minut, ale i pozostali zawodnicy nie próżnowali. Zwoliński zagrał 2368 minut i jest też najlepszym strzelcem zespołu, Tobers zagrał 1829 minut, Terrazzino 1455, Kałuziński 1330, a Flavio Paixao - 1752 minuty. W Ekstraklasie strzelił siedem goli i dał dwie asysty.

Piątek nareszcie to zrobił. To koniec jego niemocy. Trochę to trwało

Nie wiadomo, jaka przyszłość czeka innych zawodników, którzy wprawdzie mają obowiązujące kontrakty z klubem, ale ich utrzymanie będzie zbyt kosztowne dla pierwszoligowca. Do tego grona należą przede wszystkim Dusan Kuciak, Michał Nalepa, Mario Maloca, Jarosław Kubicki, Joeri de Kamps, Maciej Gajos, Conrado, Ilkay Durmus, czy ściągnięty zimą Kevin Friesenbichler. Jednocześnie większość z nich nie ma za sobą sezonu, który pozwalałby im marzyć o transferach do lepszych zespołów.

Do której ligi spadnie Lechia? Na razie do pierwszej, ale czy na tym się skończy?

W poprzednich latach wielokrotnie pojawiały się informacje o tym, że Lechia ma problemy finansowe. Teraz, po spadku z Ekstraklasy klub zanotuje ogromny spadek przychodów z tytułu praw telewizyjnych. Dodatkowo automatycznie zostanie rozwiązana umowa Lechii z miastem, która gwarantowała klubowi 10 milionów złotych rocznie. Nie oznacza to, że miasto przestanie wspomagać klub, ale ta kwota niemalże na pewno będzie mniejsza. Przez to pojawiają się wątpliwości, czy Lechia na pewno wystartuje w 1. lidze. Jeżeli klub nie znajdzie dodatkowych pieniędzy, to może mieć z tym problemy, a to by oznaczało spadek na peryferia polskiego futbolu.

Jakub Kamiński wyróżniony przez Niemców. Ma szansę na nagrodę

Temu będzie próbował zapobiec nowy prezes Lechii Zbigniew Ziemowit Deptuła. Od powodzenia jego misji może zależeć dalsze przetrwanie Lechii Gdańsk. To mogłoby zostać zapewnione również zmianami właścicielskimi. W ostatnich tygodniach mówi się o zainteresowaniu kupnem klubu przez Michała Brańskiego, jednego z udziałowców Grupy Wirtualna Polska. Ewentualna transakcja wciąż jest jednak daleka od realizacji, a ostatnio jej perspektywa nawet się oddaliła.