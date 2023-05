Korona Kielce szacuje straty po meczu z Rakowem. Skala zniszczeń powala. Demolka

Korona Kielce w niedzielę podejmowała u siebie Raków Częstochowa. Oba kluby przystąpiły do gry z konkretnym zadaniem. Częstochowianie chcieli zapewnić sobie tytuł mistrza Polski, a gospodarze zdobyć cenne punkty w walce o utrzymanie. Oba kluby dopięły swego. Co prawda zwycięzca mógł być tylko jeden (Korona wygrała 1:0), ale Rakowi prezent zrobiła Legia Warszawa, przegrywając 1:2 z Pogonią Szczecin. Wszyscy byliby zadowoleni, gdyby nie nerwowa atmosfera, która udzieliła się kibicom.

Brzydkie sceny na stadionie w Kielcach. Kibice Rakowa nie mogli się opanować. Trwa liczenie strat

Fani z Częstochowy do końca meczu nie mogli być przekonani, że czeka ich mistrzowska feta. Po bramce Jakuba Łukowskiego w sektorze gości zrobiło się nieprzyjemnie. Z tamtej części trybun w kierunku boiska zaczęły lecieć stadionowe krzesełka. Wkrótce na miejscu zjawiła się policja.

Fani gospodarzy też nie byli bez winy. W przerwie ukradli przyjezdnym flagę. Największe szkody miały miejsce jednak w sektorze gości. Korona wydała już specjalny komunikat na Twitterze, w którym nieco bagatelizuje sprawę. "Trwa szacowanie strat w sektorze gości po meczu Korona - Raków. Nie są one wielkie, ale uszkodzone elementy wymagają wymiany. Ustalamy ich dostępność. Zapewniamy, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby kolejny mecz odbył się przy udziale kibiców gości. Decyzja do końca tygodnia" - czytamy.

"32 krzesełka, drzwi, dwie bramy...". Oto skala zniszczeń na stadionie Korony Kielce

Takim optymistą nie jest natomiast dziennikarz kieleckiego Radia eM Damian Wysocki. Według niego zniszczenia są nieco poważniejsze. - Komunikacja ze strony miasta czasami szwankuje... Uszkodzenia są jednak trochę większe. 32 krzesełka, drzwi, ale też dwie bramy. MOSiR i klub robią wszystko, aby jak najszybciej zamówić uszkodzone elementy. Może jednak zabraknąć czasu - napisał. W komentarzach wytłumaczył, że dodatkowych krzesełek nie brakuje, bo leżą w magazynie. Problemem mogą okazać się jednak drzwi przeciwpożarowe. - Tutaj można czekać dłużej niż dwa tygodnie - wyjaśnił.

Kolejny, a zarazem ostatni, w sezonie mecz domowy Korona rozegra w piątek 19 maja o godz. 20:30 przeciwko Lechowi Poznań. Tydzień wcześniej 12 maja o godz. 18:00 czeka ją wyjazdowe starcie z Piastem Gliwice. W tabeli Ekstraklasy ekipa z Kielc zajmuje obecnie 13. miejsce z dorobkiem 38 punktów. Nad zagrożonym spadkiem Śląskiem Wrocław (16. miejsce) ma sześć punktów przewagi. Do końca sezonu pozostały trzy kolejki.