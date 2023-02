Nareszcie. Legia podjęła decyzję ws. kluczowego piłkarza. Trzyletni kontrakt

Legia Warszawa po nieudanych zeszłorocznych rozgrywkach znów wraca na szczyt. Po 20. kolejkach ekstraklasy klub ze stolicy zajmuje 2. miejsce ze stratą 7 punktów do Rakowa Częstochowa. Jednym z liderów drużyny jest Bartosz Kapustka, który w poniedziałek przedłużył umowę z klubem. Jego wcześniejszy kontrakt wygasał po zakończeniu bieżących rozgrywek.

Bartosz Kapustka na dłużej w Legii. Dołączył do Artura Jędrzejczyka. "Mam dużo do wygrania"

Nowy kontrakt Bartosza Kapustki z Legią będzie obowiązywał do końca czerwca 2026 roku. Po podpisaniu umowy piłkarz nie ukrywał zadowolenia, że zostaje w stolicy. - Bardzo dobrze czuję się w Legii i cieszę się, że zostaję w niej na dłużej. Najważniejsze okazało się zaufanie obu stron. Czuję w sobie pewien niedosyt. Mam jeszcze z Legią dużo do osiągnięcia i dużo do wygrania - powiedział w rozmowie z oficjalną stroną klubu.

Piłkarz zdradził także kulisy podpisywania nowej umowy. - Wszystko przebiegło sprawnie. Rozmowy nie były długie. Wiedzieliśmy pod koniec 2022, że usiądziemy do rozmów i sprawnie podejmiemy decyzje. Wszystko odbywało się w spokojnej atmosferze. Ja od początku wiedziałem, jaki jest mój cel. Chciałem zostać w Warszawie. Najważniejsze w tym wszystkim okazało się duże zaufanie obu stron.

- Trzyletni kontrakt jest wyrazem naszego zaufania do umiejętności i jakości piłkarskiej Bartka. Po przezwyciężeniu problemów widzimy go z nową energią. Bartek w jeszcze większym stopniu może być piłkarzem, który decyduje o obliczu Legii i Ekstraklasy - powiedział z kolei dyrektor sportowy Jacek Zieliński.

Kapustka to kolejny kluczowy piłkarz Legii, który w ostatnim czasie przedłużył umowę. Kilka dni temu podpis pod nowym kontraktem złożył Artur Jędrzejczyk. Obrońca zostanie w klubie do końca przyszłego sezonu.

Bartosz Kapustka wystąpił w tym sezonie w 21 meczach, w których zdobył 2 bramki i zanotował 2 asysty.