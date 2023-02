Wyjaśniła się przyszłość Jędrzejczyka. "Legia zawsze będzie na pierwszym miejscu"

Artur Jędrzejczyk trafił do Legii latem 2006 r. Występował w niej z przerwami przez siedem lat, gdy oddano go do rosyjskiego Krasnodaru. Z czasem wrócił do Warszawy na półroczne wypożyczenie (runda wiosenna 2015/16), a w styczniu 2017 r. stołeczny klub odkupił go na zasadzie transferu definitywnego.

Artur Jędrzejczyk zostaje w Legii Warszawa. Przedłużył kontrakt na kolejny sezon

Doświadczony obrońca od kilku lat jest ważną postacią Legii. W tym sezonie, jeśli nie pojawiał się na murawie, to jedynie ze względu na kontuzje lub pauzę za kartki. Tym samym dał poważne argumenty za przedłużeniem jego umowy, która wygasała z końcem czerwca tego roku.

W poniedziałek Legia ogłosiła, że kontrakt Jędrzejczyka został przedłużony do czerwca 2024 r. Obrońca przyznał, że to dla niego powód do ogromnej radości. - Wszystkie osoby związane z naszym klubem wiedzą, jakim jestem zawodnikiem, ale przede wszystkim jakim jestem człowiekiem. Bardzo się cieszę, że mogę zostać u siebie, w domu. Nawet gdyby pojawiły się inne propozycje, Legia zawsze będzie na pierwszym miejscu - powiedział, cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Przedłużenie kontraktu z Jędrzejczykiem skomentował dyrektor sportowy Jacek Zieliński. - Prawdziwy legionista o najdłuższym stażu w zespole, po którym nie widać upływu czasu. Artur unika kontuzji, nadal ma dużo jakości i należy do czołowych obrońców ekstraklasy, o czym świadczy również powołanie do kadry na mundial w Katarze. To duża wartość mieć w zespole tak doświadczanego i oddanego klubowi zawodnika o mocnym charakterze - tak argumentował decyzję klubu.

W sumie Artur Jędrzejczyk zagrał w barwach Legii 329 meczów, strzelił w nich dziewięć goli oraz zaliczył 14 asyst. Z klubem sięgnął po sześć mistrzostw Polski oraz pięć Pucharów Polski, dwukrotnie wystąpił też w fazie grupowej Ligi Europy.