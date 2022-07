Prijović przybliża się do Legii Warszawa. "Krok do przodu"

Nowy środkowy napastnik to jeden z priorytetów Legii Warszawa w kolejnych dniach letniego okna transferowego. Do tej pory klub prowadzony przez Kostę Runjaicia sprowadził Blaza Kramera z FC Zurich, ale słoweński napastnik leczy uraz. Na pozycji napastnika w meczu z Koroną Kielce (1:1) zagrał Maciej Rosołek, ale on nie gwarantuje odpowiedniej jakości. Kilka dni temu portal legia.net informował, że Legia Warszawa może wypożyczyć Aleksandara Prijovicia.

Teraz portal legia.net informuje, że Legia Warszawa przybliżyła się do wypożyczenia Aleksandara Prijovicia z Western United. Serbski napastnik jest już dogadany z klubem ws. indywidualnych warunków kontraktu, a obecnie trwają rozmowy pomiędzy Australijczykami oraz agentami Prijovicia. Western United nie chce pozbywać się 32-latka za darmo i nie jest przekonany do rozstania - umowa "Prijo" jest ważna do końca czerwca 2024 roku. "Sprawa jest trudna, ale nie beznadziejna. Szanse na wypożyczenie są realne" - pisze legia.net.

Aleksandar Prijović występował w barwach Legii Warszawa w latach 2015-2017. Wtedy Serb zdobył dwa mistrzostwa Polski, jeden Puchar Polski i strzelił 24 gole w 72 meczach. Prijović odszedł do PAOK-u Saloniki w styczniu 2017 roku za 2,9 miliona euro, a dwa lata później był bohaterem transferu do Al-Ittihad za 10 milionów euro. Wtedy Legia Warszawa otrzymała 810 tysięcy euro, ponieważ zapewniła sobie 10 procent od kolejnego transferu Prijovicia - kwota była liczona od nadwyżki od ceny zakupu.

Aleksandar Prijović mógł wrócić do Ekstraklasy we wrześniu 2019 roku. Wtedy sytuację serbskiego napastnika sondował Raków Częstochowa, który oferował mu rekordowy kontrakt wartości 500 tysięcy euro netto na sezon. Ostatecznie Prijović wtedy dołączył do Western United bez kwoty odstępnego.