Fatalne pudła Molde w Lidze Konferencji Europy. Trzy razy to za mało [WIDEO]

Zobacz wideo Trzy tysiące kibiców na pierwszym treningu Widzewa. "Byłem przekonany, że to się musi udać"

Molde rywalizowało ze szwedzkim Elfsborgiem w drugiej rundzie eliminacji do Ligi Konferencji Europy. Mimo że to Norwegowie od samego początku uchodzili za faworytów do wygranej, to dużo lepiej mecz rozpoczął Elfsborg, który prowadził 1:0 w 14. minucie po bramce Rasmusa Alma. Molde chciało jak najszybciej wyrównać, a jedne z lepszych okazji miało w 38. minucie.

REKLAMA

Wtedy najpierw Norwegowie nie wykorzystali złej interwencji bramkarza, potem strzał trafił w jednego z ich zawodników, a na koniec po dośrodkowaniu bramkarz wybił piłkę na rzut rożny. "Molde dzisiaj już nic nie strzeli. Potwierdzone info" - pisał Paweł Tanona, twórca "Futbolu po Skandynawsku".

Wysoka wygrana Molde

Ostatecznie Molde zdołało odrobić straty i wypracować solidną zaliczkę przed rewanżem, ponieważ wygrało 4:1 po bramkach Markusa Kaasa, Kristoffera Haugena, Emila Breivika oraz Siverta Mannsverka. Rewanż między tymi zespołami odbędzie się 28 lipca w Szwecji. W przypadku awansu Molde zagra o czwartą rundę el. Ligi Konferencji Europy ze zwycięzcą dwumeczu Kajrat Ałmaty (Kazachstan) - Kisvarda FC (Węgry).

Równie dobre wyniki w drugiej rundzie eliminacji do LKE uzyskały polskie zespoły. Lech Poznań oraz Raków Częstochowa wygrały swoje mecze po 5:0, odpowiednio z Dinamem Batumi i Astaną, natomiast Lechia Gdańsk i Pogoń Szczecin wywalczyły remisy (0:0 z Rapidem Wiedeń i 1:1 z Broendby).