Krzysztof Piątek coraz bliżej Salernitany. "Mamy realne szanse na zakontraktowanie piłkarza"

Krzysztof Piątek walczy, by powrócić do dyspozycji, którą zachwycał przez pierwsze dwa sezony w Serie A, gdy grał dla Genoi, a później na początku przygody z Milanem, Wówczas imponował skutecznością, ale w kolejnych miesiącach pojawiły się problemy, a skuteczność zaczęła się stopniowo pogarszać. Po ostatnich sześciu miesiącach na wypożyczeniu z Herthy do Fiorentiny Piątek kilkukrotnie wskazywał, że jego planem jest powrót do Włoch, gdzie czuje się najlepiej. Cel może zostać osiągnięty już w najbliższych tygodniach.

Krzysztof Piątek na celowniku Salernitany. Prezes włoskiego klubu potwierdza. Trwają rozmowy z Herthą Berlin

27-letni napastnik liczył na to, że uda mu się przedłużyć umowę z Fiorentiną. Włoski klub miał inne plany i zdecydował się na zakup Luki Jovicia z Realu Madryt. W tej sytuacji nie ma już w ich drużynie miejsca dla Piątka. Ale Fiorentina nie była jedyną opcją powrotu do Serie A. Jak poinformował dziennikarz Nicolo Schira, polskim napastnikiem interesuje się Salernitana.

Teraz doniesienia te potwierdził właściciel klubu Danilo Iervolino. Działacz zdradził w rozmowie z włoskim radiem Bussola, że negocjacje z Herthą Berlin trwają. - Mamy realne szanse na zakontraktowanie Piątka. Podoba mi się jego styl, ale obserwuję także innych, równie dobrych graczy. Chcielibyśmy zapewnić Davide Nicoli (szkoleniowiec Salernitany - red.) jak największą liczbę wzmocnień już na pierwsze mecze nowego sezonu. Mogę zdradzić, że Piątek także chętnie chciałby wkroczyć w nasze szeregi - podkreślił właściciel włoskiego klubu.

Iervolino wyjawił, że był bliski podpisania kontraktu z Piątkiem, ale na drodze stanął obecny pracodawca piłkarza, który rozpoczął rozmowy także z innymi zespołami. - Na przeszkodzie do finalizacji transferu nie stoi postawa piłkarza, a postawa Herthy Berlin. Niemiecki klub ma różne żądania finansowe - chcą przede wszystkim odzyskać pieniądze, które wydali na Piątka lata temu. Zobaczymy, jaki finał będzie miała ta sprawa. Wydawało się, że wszystko zostanie dopięte na początku tego tygodnia, byłem nawet gotowy do podpisania umowy. Ale później do walki o napastnika włączył się inny klub, jak to często bywa. Ale nadal wierzymy, że uda nam się go pozyskać - przyznał Iervolino.

We Włoszech Krzysztof Piątek czuje się znakomicie, co potwierdzają statystyki. W pierwszym sezonie w Genoi rozegrał 42 mecze, w których zdobył aż 30 bramek. W drugim sezonie, już jako piłkarz Milanu, zakończył rozgrywki z 10 bramkami w 36 występach. Po odejściu do Herthy jego skuteczność nie była już tak dobra - w sezonie 2020/21 strzelił zaledwie sześć goli w 31 meczach. Choć polski napastnik rozpoczął przygotowania do kolejnych rozgrywek w barwach niemieckiego zespołu, to wiele wskazuje na to, że już niedługo zmieni otoczenie i powróci do Serie A.