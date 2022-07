Gikiewicz pastwi się nad bramkarzem Lecha. "Pod blokiem można znaleźć lepszego"

Mistrz Polski nie może zaliczyć obecnego początku sezonu do udanych. Lech Poznań przegrał krajowy superpuchar i odpadł już w I rundzie el. Ligi Mistrzów po dotkliwej porażce w rewanżowym starciu z Karabachem 1:5. W tym meczu ze słabej strony zaprezentował się nowy bramkarz drużyny - Artur Rudko, który niejednokrotnie interweniował bardzo niepewnie, co zresztą wykorzystywali rywale.

Łukasz Gikiewicz ocenił postawę bramkarza Lecha Poznań. "Przebieraniec"

Ekipa z Poznania przegrała również pierwszy mecz obecnego sezonu w Ekstraklasie ze Stalą Mielec 0:2. W tym meczu Rudko zaprezentował się z lepszej strony i ukraiński bramkarz dwukrotnie zaliczał kluczowe interwencje. Nie uchroniło go to jednak przez kolejnymi negatywnymi ocenami.

"Przebieraniec i tyle. Dobrą pracę wykonał agent. Pod blokiem można znaleźć lepszego łapacza" - napisał Łukasz Gikiewicz. były napastnik m.in. Śląska Wrocław zamieścił komentarz pod postem pokazującym kompilację nagrań z nieudolnymi interwencjami Rudki, jeszcze z czasów występów w jego poprzednim klubie Pafosie.

Opinia Gikiwicza na temat Rudki nie jest odosobniona. O ile on prześmiewczo pochwalił pracę agenta, to wielu kibiców Lecha ma pretensje do działaczy Lecha. Ci zdecydowali się sprowadzić Rudkę za darmo, zamiast wykupić Frantiska Placha za 200 tys. euro z Piasta Gliwice.

Rudko w Pafosie łącznie wystąpił w 92 spotkaniach, wpuścił 87 bramek oraz 33 razy zanotował czyste konto. Bramkarz otrzymał także powołanie do dorosłej reprezentacji kraju, lecz nie zdołał w niej zadebiutować. Kolejną szansę na pokazanie swoich umiejętności będzie miał już w czwartek 21 lipca w el. Ligi Konferencji Europy z Dinamo Batumi.