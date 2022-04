Zachowanie Yuriego Ribeiro będzie dla Legii powodem do wstydu, a nie porażka w Szczecinie

Legia Warszawa przegrała z Pogonią Szczecin 1:3 w niedzielnym hicie ekstraklasy. Zespół Aleksandara Vukovicia przegrał, mimo że od 53. minuty grał w przewadze jednego zawodnika. To wtedy, przy wyniku 1:1, czerwoną kartkę zobaczył Benedikt Zech.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski pięściarz opowiada o walce z Whytem i sparingach z Furym. "Bawił się ze mną"

Austriak wyleciał z boiska za faul na Pawle Wszołku, który mógł wyjść na sytuację sam na sam z Dante Stipicą. Chociaż początkowo sędzia Szymon Marciniak pokazała Zechowi żółtą kartkę, to po analizie VAR zdecydował się na surowszą karę. Mimo przewagi liczebnej legioniści przegrali 1:3, bo gole strzelili Luka Zahović oraz Kamil Grosicki.

Pogoń w dziesiątkę strzeliła dwa gole Legii i wciąż walczy o mistrzostwo Polski

Nie była to jednak największa kompromitacja zawodników Vukovicia w Szczecinie. Porażka z jednym z faworytów do mistrzostwa Polski, mimo okoliczności, to żaden wstyd. Wstydzić może się za to obrońca Legii - Yuri Ribeiro. Już na początku meczu Portugalczyk pozwolił sobie na paskudną symulkę.

Żenujący kabaret Ribeiro

Była 10. minuta, kiedy Ribeiro zaczepił Mariusza Fornalczyka, trącając go barkiem. W odpowiedzi 19-latek odmachnął się i lekko dotknął żeber Portugalczyka. Reakcja legionisty była żenująca. Ribeiro najpierw nic sobie nie zrobił z zachowania Fornalczyka, a dopiero po chwili zwrócił się w kierunku sędziego liniowego i z krzykiem padł na murawę.

Chociaż początkowo sytuacja mogła wyglądać na poważną, to powtórki pokazały, że Portugalczyk się ośmieszył. Podobnego zdania był Marciniak, który porozmawiał z oboma piłkarzami, uspokoił ich i nie ukarał kartkami.

Fury zostawił sobie furtkę, by wrócić. To byłaby walka o wszystkie pasy

Najważniejsze, że Ribeiro nic się nie stało. Nominacja do Złotej Maliny jednak gwarantowana.