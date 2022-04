Mbappe odpowiedział na pytanie o transfer: Nic się nie zmieniło

Kylian Mbappe jest zdecydowanie jednym z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. 23-latek od kilku lat przewodzi PSG i jest najlepszym strzelcem swojej drużyny. W tym sezonie znów może się pochwalić fantastycznymi statystykami. Jak do tej pory Francuz zdobył 33 bramki i zaliczył 22 asysty w 42 rozegranych spotkaniach.

Kylian Mbappe wciąż nie ujawnia, gdzie zagra w przyszłym sezonie. Wielkie oczekiwanie

Wspaniała dyspozycja Kyliana Mbappe utrzymująca się już od dłuższego czasu sprawia, że interesują się nim największe kluby w Europie. Saga transferowa z Francuzem w roli głównej trwa już od dłuższego czasu, a spekulacje wzmaga jeszcze fakt, że jego kontrakt z PSG wygasa wraz z końcem sezonu. Oznacza to, że już latem 23-latek będzie mógł zmienić klub za darmo.

Czas upływa nieubłaganie, a na temat transferu Mbappe nadal nie wiadomo nic konkretnego. Francuz został zapytany o kwestię swojej przyszłości po sobotnim meczu z Lens (1:1), ale jego odpowiedź z pewnością nie zadowoliła kibiców. - Nic się nie zmieniło, więc nie ma teraz nic do powiedzenia - stwierdził 23-latek.

Na konkretną decyzję Kyliana Mbappe czekają zarówno w PSG jak i Realu Madryt. To właśnie lider LaLiga jest głównym faworytem do jego sprowadzenia. Florentino Perez próbował kupić Francuza już zeszłego lata, ale wszystkie gigantyczne oferty zostały odrzucone przez Paryżan. Ci wciąż liczą bowiem na to, że uda im się przekonać 23-latka do przedłużenia kontraktu.