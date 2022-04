Blamaż Napoli w osiem minut. Prowadzili 2:0 i przegrali [WIDEO]

Przed rozpoczęciem 34. kolejki Serie A zespół z Neapolu miał pięć punktów straty do prowadzącego Interu Mediolan, jednak w dalszym ciągu należało go traktować jako jednego z kandydatów do mistrzostwa kraju. O kolejne trzy punkty miało być teoretycznie łatwo, bowiem Empoli ostatni ligowy mecz wygrało... 12 grudnia.

Dwubramkowe prowadzenie Napoli

Od pierwszych minut na murawie obecny był jeden Polak - Szymon Żurkowski w barwach Empoli. Wrócił on do gry po zawieszeniu za nadmiar żółtych kartek. Piotr Zieliński z kolei w drugim ligowym spotkaniu z rzędu zasiadł na ławce rezerwowych. W pierwszej połowie jego brak nie był jednak widoczny w grze Napoli.

Drużyna Spallettiego schodziła do szatni z prowadzeniem dzięki bramce Driesa Mertensa w 44. minucie. Po zmianie stron Napoli nie zmieniło swojego stylu gry, co szybko dało im kolejnego gola. W 53. minucie Lorenzo Insigne podwyższył na 2:0 i wydawało się, że jest już po meczu. W 68. minucie na murawie pojawił się Piotr Zieliński, który z pewnością nie spodziewał się, że mecze nie jest jeszcze rozstrzygnięty.

Napoli straciło zwycięstwo w osiem minut

Wydaje się, że zbytnia pewność siebie piłkarzy Napoli wytrąciła ich z koncentracji, bowiem w ciągu ostatnich 10 minut z wyniku 2:0 zrobiło się 2:3. W 80. minucie kontaktową bramkę strzelił Liam Henderson, 180 sekund później fatalny błąd Alexa Mereta wykorzystał Andrea Pinamonti, zaś w 88. minucie tego sam zawodnik zapewnił Empoli pierwsze od ponad czterech miesięcy zwycięstwo.

Porażka w fatalnym stylu sprawiła, że Napoli praktycznie wykluczyło się z walki o mistrzostwo kraju. Po 34. meczach zespół Luciano Spallettiego ma 67 punktów na koncie. Inter i Milan mają odpowiednio po 72 i 71 punktów, ale jeden rozegrany mecz mniej.