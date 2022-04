Szczegółowy terminarz ostatniej kolejki Ekstraklasy. Gratka dla kibiców

Obecnie w walce o mistrzostwo Polski znajdują się trzy zespoły i niewiele wskazuje na to, aby miało się to zmienić. Lech Poznań, Pogoń Szczecin i Raków Częstochowa po 28 spotkaniach mają na swoich kontach po 56 punktów. Wychodzi zatem na to, że walka o tytuł będzie zacięta do samego końca.

Zacięta walka o puchary i utrzymanie

Walka będzie się toczyć nie tylko o ligowe podium, ale także o czwartą lokatę. Awans Lecha i Rakowa do finału Pucharu Polski sprawił, że miejsce to będzie gwarantować udział w eliminacjach do europejskich pucharów. Na ten moment plasuje się na nim Lechia Gdańsk, która z 46 punktami na koncie wyprzedza o cztery punkty Wisłę Płock. W ostatniej kolejce ekipa z Trójmiasta zagra na wyjeździe z drużyną prowadzoną przez Marka Papszuna. Ten mecz będzie niewątpliwie gratką dla kibiców.

Interesująco zapowiada się również walka o utrzymanie w ekstraklasie. Najgorszą sytuację mają obecnie Górnik Łęczna i Bruk-Bet Termalica - obie ekipy mają po 24 punktu i do pierwszej bezpiecznej lokaty tracą po siedem "oczek". Wisła Kraków z kolei zajmuje 16. miejsce, a do bezpiecznej strefy traci trzy punkty.

Terminarz 34. kolejki ekstraklasy

Niewykluczone, że wszystkie rozstrzygnięcia zapadną dopiero w ostatniej kolejce rozgrywek. Ekstraklasa SA podała w poniedziałek dokładny terminarz meczów 34. serii gier. Wszystkie starcia rozpoczną się równolegle i wystartują w sobotę 21 maja o godzinie 17:30.

Rozkład ostatniej kolejki ekstraklasy w sezonie 2021/2022