Szef sędziów zabrał głos ws. Lecha i Pogoni i tłumaczy, dlaczego to nie były duże błędy

28. kolejka ekstraklasy znów nie była dobra dla sędziów. Tym razem jednak mieli oni wpływ na końcowe wyniki drużyn walczących o mistrzostwo Polski. W piątek w Szczecinie Pogoń przegrała z Wisłą Płock 1:2, a w doliczonym czasie gry ręką w polu karnym zagrał zawodnik gości Dusan Lagator, ale sędzia Piotr Lasyk nie zdecydował się podyktować jedenastki. Z kolei w sobotnim klasyku Lecha Poznań z Legią Warszawa (1:1) sędziemu Damianowi Sylwestrzakowi umknęła ręka w polu karnym obrońcy Legii Lindsaya Rose w ostatniej akcji spotkania. To wszystko wywołało ogromne dyskusje wśród kibiców i obserwatorów.

Szef sędziów: Pogoni i Lechowi należały się rzuty karne. Ale potem zaskoczył

Oceniając sytuację w Poznaniu dla Sport.pl, były sędzia międzynarodowy Marcin Borski nie miał wątpliwości, że Lechowi należał się rzut karny. Jak się okazuje, również przewodniczący Kolegium Sędziów Tomasz Mikulski przyznał, że jego zdaniem zarówno w Szczecinie, jak i Poznaniu sędziowie powinni podyktować jedenastki.

- Uważam, że w obu sytuacjach decyzją optymalną byłoby podyktowanie rzutu karnego - przyznał w programie "Liga+ Extra" Tomasz Mikulski, który na antenie przeanalizował obie sytuacje.

Rostkowski uderza w Kolegium Sędziów PZPN. "Dlaczego? W czyim to jest interesie?"

- W Poznaniu sędziowie VAR analizowali tę sytuację, ale wybrali do analizy akurat te ujęcia kamery, z których nie udało się dokładnie zwizualizować miejsca kontaktu. Wyszło niefortunnie, zabrakło im też trochę cierpliwości i zimnej krwi. W mojej ocenie sam fakt, że było już po końcowym gwizdku, zdejmował z nich presję czasu. Mogli dłużej, dokładniej i z każdej strony ocenić to zdarzenie. Najlepsze ujęcie jest z wysoka, zza bramki, która wszystkich widzów przekonała o tym, jaka powinna być decyzja. VAR z kolei oglądał zza bramki, niższą, gdzie tego tak dobrze nie widać. To jest geneza tego błędu - tłumaczył Mikulski. Sędzią głównym w Poznaniu był Damian Sylwestrzak, z kolei za VAR odpowiadał Krzysztof Jakubik.

A co z sytuacją w spotkaniu Pogoń - Wisła Płock? - W Szczecinie z kolei była to kwestia dość złożonej interpretacji zdarzenia. VAR podszedł bardzo metodologicznie do tej sytuacji, wziął pod uwagę, że piłka zagrana była silnie i z bliska, przez co była nieoczekiwana dla obrońcy. Trafiła go w rękę, która w początkowej fazie nie była ewidentnie ułożona nienaturalnie. To przysłoniło VAR-owi fakt, że niezbyt dokładnie ocenił ruch ręki w momencie kontaktu piłki. Dla mnie decydującym faktem, dlaczego powinien być podyktowany rzut karny, jest ruch, którym obrońca przywiódł piłkę do swojego tułowia - analizował przewodniczący Kolegium Sędziów, który wyjaśnił, dlaczego będący na VAR Tomasz Kwiatkowski nie przywołał sędziego głównego Piotra Lasyka do monitora.

Szef sędziów PZPN wymownie o skandalu w Krakowie. "Taka jest moja ocena"

- Z punktu widzenia VAR nie była to jednak sytuacja czarno-biała, miał on wrażenie, że zamieniłby jedną kontrowersję w drugą i to to, a nie brak staranności, było decydujące, że nie zalecił sędziemu obejrzenia tej sytuacji - podsumowywał.

Choć arbitrzy wypaczyli wyniki dwóch meczów ważnych w kontekście walki o mistrzostwo Polski, Tomasz Mikulski zaskoczył na koniec swoją konkluzją, w której wyraził swój żal z powodu dużej krytyki, jaka spadła na sędziów po tych błędach.

- To nie były duże błędy, ale po prostu dużo ważące. Jest mi przykro, że tak mocne słowa padają pod adresem sędziów - zaznaczył Mikulski.