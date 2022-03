Szef sędziów PZPN wymownie o skandalu w Krakowie. "Taka jest moja ocena"

Miniona 25. kolejka ekstraklasy obfitowała w poważne błędy i kontrowersje sędziowskie, które wypaczyły wyniki kilku spotkań. Najgłośniejsza sytuacja miała miejsce w Krakowie, w spotkaniu Wisły Kraków z Lechem Poznań, gdy sędzia Tomasz Kwiatkowski po interwencji VAR niesłusznie anulował prawidłową bramkę dla Wisły autorstwa Josepha Colleya, dopatrując się faulu Zdenka Ondraska na bramkarzu Lecha Filipie Bednarku. Eksperci byli zgodni, że sędzia popełnił duży błąd, zmieniając swoją pierwotną decyzję. Wisła mogła objąć prowadzenie 2:0, a koniec końców tylko zremisowała ten mecz 1:1.

Sporo kontrowersji było także w meczach Jagiellonii Białystok z Wisłą Płock (0:1) czy też Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Zagłębie Lubin (0:2). Przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN Tomasz Mikulski w rozmowie ze Sport.pl przyznaje, że w ostatnich dniach sędziowie nie byli w najwyższej formie.

Jakub Seweryn: Jak się panu podobało sędziowanie w ostatniej kolejce ekstraklasy?

Tomasz Mikulski (przewodniczący Kolegium Sędziów PZPN): - Nie da się ukryć, że sędziowie miewali już lepsze kolejki... Ale tak jak drużyny mają lepsze i gorsze weekendy, tak samo bywa w przypadku sędziów, którzy też mają prawo do troszkę słabszej dyspozycji.

Ale piłkarze nie mogą raz jeszcze odtworzyć danego zagrania czy naprawić swojego błędu, a sędziowie jednak mają pomoc w postaci VAR.

- Tak, ale nie ma metody doskonałej. VAR ma swoje duże zalety, niweluje pewnie ponad 70 proc. błędów, również w sytuacjach bardzo trudnych do zauważenia. Widzieliśmy to też w minionej kolejce, chociażby w Łęcznej, gdzie było dotknięcie piłki ręką poprzedzające bezpośrednio zdobycie bramki przez Bartosza Slisza, niezauważone dosłownie przez nikogo na boisku. Tu pomogła dopiero interwencja VAR. Czasami VAR nie zadziała jednak dobrze, a od czasu do czasu, choć rzadko, może nawet pogorszyć sytuację.

Mówi pan o meczu Wisła – Lech, prawda?

- Tak. Tu miała miejsce taka sytuacja, na pewno najgłośniejsza w tej kolejce ze względu na jej skutek. Miała wpływ na ostateczny wynik meczu. Muszę jednak podkreślić, że była to sytuacja bardzo trudna do oceny i nie czarno-biała. Można dyskutować o tym, jaka powinna być decyzja ostateczna. Ja również przychylam się do zdania większości osób oceniających tę sytuację, że lepsza byłaby decyzja o uznaniu bramki. Należy przyznać, że VAR przyczynił się do zmiany decyzji, z jednej kontrowersyjnej na drugą.

Co pana zdaniem spowodowało tak nieuzasadnioną interwencję VAR i taką ostateczną decyzję sędziego Tomasza Kwiatkowskiego?

- Tutaj zadecydował fakt, że VAR skupił się głównie na detalu i skoncentrował się na obrazach, które pokazywały założoną rękę napastnika Wisły na ramieniu bramkarza. Z niektórych ujęć to było bardzo dobrze widoczne i to właśnie one przysłoniło VAR całokształt tej sytuacji. I to właśnie one zostały pokazane później sędziemu głównemu na monitorze. Sędzia główny uznał je za wystarczające (dowód) do stwierdzenia, że przewinienie napastnika Wisły nastąpiło. Zgubiono za to cały kontekst sytuacji, czyli to, że to właśnie napastnik Wisły był aktywniejszy, szybszy, bardziej zdecydowany i wygrał ten pojedynek.

A bramkarz de facto pod niego wszedł...

- Dokładnie, ale chcę podkreślić, że sytuacja nie jest czarno-biała. To nie jest jakiś wielbłąd czy babol sędziowski. Z dwóch możliwych interpretacji wybrana została ta gorsza. Taka jest moja ocena tej sytuacji, natomiast to, co każdy zauważa, to fakt, że nie była to na pewno sytuacja dla zastosowania VAR. Po fakcie należy stwierdzić, że była to błędna interwencja, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Wynikała ona jednak z chęci pomocy przy wyborze optymalnej decyzji. Była też presja czasu, a szczegóły przysłoniły sędziom istotę zagadnienia.

No właśnie, nie ma pan wrażenia, że ostatnio VAR zbyt często udziela się przy jedynie kontrowersyjnych sytuacjach, co mija się z istotą jego funkcjonowania?

- To prawda, było kilka takich sytuacji, ale było też kilka takich, gdy słyszałem głosy oburzenia, dlaczego VAR „spał" i nie interweniował. Czasem trudno znaleźć tę optymalną granicę, kiedy VAR powinien interweniować, a kiedy nie. Warto tu dodać, że dyskusja na temat poziomu interwencji VAR to jeden z dwóch-trzech podstawowych dylematów w sędziowaniu i punktów dyskusji na całym świecie.

Są tutaj różne spojrzenia. Jedno jest dogmatyczne i mówi o tym, że powinno się interweniować jedynie w sytuacjach czarno-białych, „clear and obvious", czyli takich, gdy na 100 proc. został popełniony błąd. Takie właśnie stanowisko dominuje w UEFA. Jest też linia taka, która teraz chyba przeważające na świecie, że VAR ma pomagać w podjęciu optymalnej decyzji, jeśli któraś jest zdecydowanie lepsza – powiedzmy dla uproszczenia, że chodzi o takie 80 do 20 proc. Jest jeszcze trzecie stanowisko, niekiedy stosowane na turniejach FIFA, w ramach którego akceptuje się, że sędzia powinien dostać ponowną szansę oceny kluczowych sytuacji. Są to trzy różne postawy, z których każda ma swoje uzasadnienie, swoje zalety i swoje wady.

Jaka jest linia obrana przez PZPN?

- Nasza jest bliższa temu, co uważa UEFA, ale też niedogmatycznie.

A jednak w wielu sytuacjach kontrowersje zmieniane są w inne kontrowersje.

- Niekiedy tak bywa, ale pamiętam zdarzenia, w których sędziowie tłumaczyli zawodnikom, że w danej sytuacji było 90 do 10 i to właśnie te 10 proc. wówczas zaważyło, że nie podjęto interwencji. Zawodnicy tego nie rozumieli. Niestety nie ma tu ostrej, wymiernej granicy i decydowanie o tym nie jest wcale łatwym zadaniem. Wszyscy wiemy, że nie należy zmieniać jednej kontrowersyjnej decyzji w drugą, a jednak tu decyduje indywidualna i subiektywna ocena i być może niekiedy zbyt duże zaangażowanie, chęć pomocy ze strony VAR koledze z boiska. Czasami okazuje się jednak, że dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane i idzie to po prostu za daleko. Pal licho, gdy decyzja jest zmieniona na trochę lepszą, ale zdarza się też tak, jak w niedzielę. Jednak takich przypadków tak naprawdę nie mamy zbyt wiele. VAR dużo, dużo częściej pomaga niż szkodzi. Bilans pod tym względem jest zdecydowanie dodatni.

W niedzielę doszło też do innej kuriozalnej sytuacji z udziałem sędziów. W meczu Jagiellonii z Wisłą Płock sędzia Tomasz Musiał, mimo sugestii ze strony Pawła Raczkowskiego na stanowisku roli VAR, nie zdecydował się na odgwizdanie rzutu karnego za uderzenie łokciem Michała Pazdana przez Damiana Zbozienia. Dosłownie godzinę później w meczu ze Śląska Wrocław z Radomiakiem, w niemalże identycznej sytuacji, sędzia Daniel Stefański już karnego dla Śląska podyktował. Jak piłkarze, trenerzy i kibice mają tutaj nie zgłupieć?

- Wszyscy chcielibyśmy, żeby każdy sędzia miał identyczne spojrzenie na daną sytuację, taką samą ocenę gry niedozwolonej. Ale sędziowie nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie, różnią się. Nawet w dużo bardziej rozwiniętych ligach czy na poziomie UEFA jest tak, że są sędziowie, którzy oceniają grę niedozwoloną bardziej detalicznie, a są też tacy, którzy pozwalają grać. Myślę, że sytuacja w Białymstoku pokazuje po prostu odmienne podejście ze strony sędziów do tego zagadnienia. Należy koniecznie dodać, że choć były to sytuacje podobne, to na pewno nie identyczne, łatwo znaleźć różnicę.

A jak pan ocenia te decyzje? Która z nich jest bliższa interpretacji Kolegium Sędziów PZPN?

- Będziemy to jeszcze analizować, ale mogę powiedzieć tylko tyle, że decyzja sędziego Stefańskiego we Wrocławiu była modelowa.

Wymowne.

- I przede wszystkim cieszy to, że arbiter dobrze ocenił tę sytuację z boiska. Bo nie zapominajmy, że to sędziowanie na boisku wciąż pozostaje istotą sędziowania i na tym się przede wszystkim koncentrujemy. To decyzje na boisku mają być dobre, a VAR powinien być potrzebny jak najrzadziej.

Nie uważa pan, że sprawdzania i interwencje VAR trwają po prostu zbyt długo? Gdy kibic nawet po jednej powtórce nie ma wątpliwości, a piłkarze mimo to stoją i czekają minutami wokół arbitra? Przykładem jest wspomniana przez pana sytuacja z ręką Bartosza Slisza w Łęcznej, wręcz modelowa, a jednak trzeba było czekać 3,5 minuty na ostateczną decyzję o nieuznaniu bramki.

- Tutaj trzeba pamiętać, że sędzia VAR musi sprawdzić całą sytuację. Np. czy po drodze nie było jakiegoś przewinienia, czy spalonego. Często kibice nie zdają sobie sprawy, że nieraz zajmuje to lwią część całego sprawdzenia. Pamiętam taką akcję, gdy po drodze do karnego były dwie stykowe sytuacje dotyczące spalonego i jeden potencjalny faul. Ponadto VAR po prostu chce mieć pewność, dlatego sprawdza daną sytuację z bardzo wielu ujęć, szukając tego optymalnego. Poświęca czas w imię dokładności i prawidłowości ostatecznej decyzji.

Najważniejsze, żeby była ona prawidłowa i ja naprawdę wolę, żeby sędziowie danej sytuacji poświęcili nieco więcej czasu i podjęli najlepszą decyzję. Nie ma co się bulwersować, że to trwa za długo, choć przyznaję, że czasami faktycznie tak jest. Dotyczy to głównie wyznaczania linii spalonego, ale czasem wynika to z ograniczeń technologicznych, a czasem ze złożoności zdarzenia. W pierwszej wiosennej kolejce była sytuacja, gdy było trzech obrońców na pograniczu linii spalonego i trzeba było wyznaczyć linię osobno od każdego z nich. Trwało to długo, ale było przynajmniej częściowo usprawiedliwione.

Czy nie uważa pan, że środowisku sędziowskiemu brakuje transparentności? Chodzi mi, czy to o wyjaśnienia i oceny pewnych spornych sytuacji, czy też o wypowiedzi samych arbitrów, jak daną sytuację widzieli i dlaczego podjęli taką, a nie inną decyzję. Wydaje się, że to mogłoby sędziom tylko pomóc.

- Raczej będę się trzymał tego, że nie będziemy o tym publicznie debatować, zwłaszcza na gorąco, gdy są duże emocje.

Dlaczego?

- Jestem przekonany, że to nie pomoże sprawie. My te wszystkie sytuacje analizujemy na spokojnie, nie roztrząsamy ich godzinę po meczu. Emocje nie są tu naszym sprzymierzeńcem. Mamy swoje warsztaty co dwa tygodnie, gdzie bierze udział około 200 sędziów i obserwatorów i wszystko jest wszechstronnie przeanalizowane, wyjaśnione a sędziowie otrzymują konkretny przekaz.

Wyjaśnianie konkretnych decyzji opinii publicznej jest jakąś opcją, ale na przykład w UEFA nie jest to w ogóle praktykowane. To nie oznacza wcale braku transparentności, działamy zatem bardziej w stylu UEFA. Czy pamięta pan jakąś kontrowersyjną sytuację z ważnego meczu w rozgrywkach UEFA, chociażby w spotkaniu Realu z PSG sprzed tygodnia, do której ktokolwiek z UEFA by się odniósł?

No nie, ale można dyskutować, czy to dobrze. Pamiętam, że pana poprzednik Zbigniew Przesmycki przez pewien czas analizował konkretne sporne sytuacje z meczów ekstraklasy na stronie PZPN.

- I budziło to kolejne emocje. Jesteśmy jednak na ostatniej prostej do finalizacji projektu, w którym wybraną sytuację z danego tygodnia będziemy analizować na portalu „Łączy Nas Piłka". Będzie to coś w rodzaju klipu tygodnia i dopinamy ostatnie szczegóły dotyczące kwestii związanych z prawami telewizyjnymi. Będziemy wybierać z każdej kolejki sytuację, która wzbudziła wiele dyskusji czy też jest ciekawa z edukacyjnego punktu widzenia.

Nie łudźmy się jednak, że jakiekolwiek nasze stanowisko utnie wszelkie dyskusje, że postawi kropkę nad i. Tak nie będzie, będą one trwały, gdyż na piłce nożnej a zwłaszcza sędziowaniu, zna się przecież każdy.