Sześć goli w hicie ekstraklasy! Hat-trick asyst Kamila Grosickiego [WIDEO]

Latem Kamil Grosicki opuścił Hull City i dołączył do Pogoni Szczecin. I choć wydawało się, że 83-krotny reprezentant Polski szybko stanie się gwiazdą ekstraklasy, to trochę trzeba było odczekać, by odpalił. Ale wreszcie odpalił. Miesiąc temu po raz pierwszy trafił do siatki, a w sobotę pokazał już pełną klasę. Zanotował aż trzy asysty, choć zaczął mecz na ławce.

W 22. minucie Grosicki zmienił kontuzjowanego Rafała Kurzawę, wtedy już Pogoń prowadziła po golu Damiana Dąbrowskiego z rzutu karnego. Pięć minut po wejściu byłego skrzydłowego Hull City było 1:1. Tomasz Makowski kapitalnie podał do Łukasza Zwolińskiego, który precyzyjnym strzałem w sytuacji sam na sam z bramkarzem skierował piłkę do siatki. Ale później strzelała już tylko Pogoń.

W 35. i 55. minucie bramki zdobywał Luka Zahović. Obie po dokładnych dośrodkowaniach Grosickiego ze skrzydła.

Ozdobą spotkania była jednak bramka Sebastiana Kowalczyka, który popisał się cudownym technicznym strzałem.

Wynik meczu - trafieniem na 5:1 - ustalił Michał Kucharczyk, który wykorzystał świetne podanie Grosickiego.

Tabela ekstraklasy

Liderem jest Lech, który w niedzielę zagra z Wartą w derbach Poznania. Kolejorz ma 32 punkty, czyli tyle samo co Pogoń Szczecin. Lechia jest trzecia (30 pkt). W następnej kolejce Pogoń zagra z Bruk-Betem, a zespół z Gdańska powalczy z Rakowem Częstochowa.