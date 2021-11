Reprezentant Polski ujawnia wielki transfer Kozłowskiego. "Dogadał się z top-klubem"

Kacper Kozłowski jest jednym z największych talentów, który gra obecnie w ekstraklasie. Młody piłkarz Pogoni Szczecin pokazuje się ze świetnej strony w krajowych rozgrywkach i w nagrodę Paulo Sousa powołał go do reprezentacji Polski i zabrał na Euro 2020.

Według portalu Transfermarkt.de Kozłowski jest obecnie najdroższym piłkarzem ekstraklasy. Niemiecki serwis wycenia go na 8 milionów euro. - Patrząc na to, jak się porusza, jak wygląda i jak się zachowuje, ma zdecydowanie więcej lat niż wskazuje paszport. Ma talent. To widać. Jeśli wszystko będzie robił z głową, czeka go świetlana przyszłość - mówił niedawno o Kozłowskim podczas ostatniego zgrupowania Robert Lewandowski.

Nic dziwnego zatem, że Kozłowski wzbudza zainteresowanie różnych europejskich klubów. Wygląda na to, że sezon 2021/22 będzie ostatnim dla środkowego pomocnika w ekstraklasie. Najnowsze informacje na temat przyszłości 18-latka przekazał piłkarz reprezentacji Polski i Lokomotiwu Moskwa, Maciej Rybus w wywiadzie na antenie stacji radiowej Weszło FM.

- Zmieniła się cała struktura wewnątrz Lokomotiwu, wielu pracowników pochodzi z Niemiec, ściągnął ich tu właśnie Rangnick. Analityków, skautów, trenerów do akademii. Jego skauci nawet sondowali możliwość wykupienia Kacpra Kozłowskiego z Pogoni Szczecin, pytali mnie o niego - ujawnił Rybus.

- I chcieli dać naprawdę dobre pieniądze, bo dziesięć milionów euro, ale podobno Kacper dogadał się już z jakimś top-klubem z Anglii, gdzie ma przejść po sezonie - zakończył piłkarz Lokomotiwu.

Aktualny kontrakt Kozłowskiego z klubem obowiązuje do końca czerwca 2023 roku. - Kozłowski jest wielkim talentem. Myślę, że liga włoska byłaby dla niego optymalnym rozwiązaniem, nawet jeżeli miałaby być tylko przystankiem przed przeprowadzką do jeszcze większego klubu - chwalił Kozłowskiego w rozmowie z TVP Sport znany włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio.

W obecnym sezonie Kozłowski zagrał w barwach Pogoni Szczecin w 16 meczach we wszystkich rozgrywkach i strzelił w nich trzy gole oraz zanotował trzy asysty.