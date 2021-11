Nowe informacje ws. przyszłości Papszuna. "Porozumienie już zostało zawarte"

Legia Warszawa jest w największym kryzysie od lat. Mistrzowie Polski przegrali siedem ligowych meczów z rzędu (to pierwsza taka seria od 1936 r.) i zajmują 17 miejsce, będąc w strefie spadkowej. Prezes i właściciel Legii Warszawa Dariusz Mioduski chciałby zatrudnić nowego trenera, Marka Papszuna, który osiąga obecnie świetne wyniki z Rakowem Częstochowa.

- Chcemy się porozumieć z Markiem Papszunem i jego sztabem. Jeśli nie będzie możliwe zatrudnienie go zimą, to jesteśmy gotowi poczekać do końca sezonu. Wierzę też, że dołączenie trenera Papszuna będzie dla Legii Warszawa bardzo pozytywną zmianą a on sam będzie potrafił wykorzystać w pełni potencjał naszego klubu, który ma dzisiaj warunki do rozwoju na poziomie czołowych europejskich marek. Wszyscy chcemy oglądać warszawską drużynę atakującą, grającą widowiskowo, wygrywającą i dominującą ekstraklasę, co naturalnie daje szansę na dobre mecze w europejskich pucharach. Chcę rozwijać klub z trenerem, dla którego etos ciężkiej pracy w połączeniu z pełnym profesjonalizmem jest credo zawodu trenerskiego. Pozytywne, choć nie jest obilgatoryjne, jest to, że trener Papszun jest z Warszawy i rozumie, czym jest Legia dla Warszawy i dla kibiców, rozumie jaka jest atmosfera na każdym stadionie w Polsce, gdy tylko podjeżdża nasz klubowy autokar"- powiedział Mioduski.

Później prezesowi Legii odpowiedział właściciel Rakowa, Michał Świerczewski, który zrobi wszystko, aby Papszun został w klubie z Częstochowy przynajmniej do lata 2022 roku. - Dariusz Mioduski mówi dużo o kulturze i współpracy między klubami, ale jego pewne zachowania świadczą o tym, że chyba nie wie, o czym mówi - komentuje słowa Mioduskiego właściciel Rakowa. - Nie zakładam takiej opcji, że trener Papszun odejdzie od nas zimą. Tym bardziej że wszystkie karty wciąż są w naszych rękach. Przynajmniej do lata - dodał Michał Świerczewski.

Legia sprowadzi Papszuna już zimą? "To porozumienie już zostało zawarte"

Teraz nowe informacje na temat Papszuna przekazał "Super Express". Według gazety w sprawie trenera możliwy jest zwrot akcji, w wyniku którego mógłby przejść do Legii już zimą! "To porozumienie już zostało zawarte. Na Papszuna, a także na jego sztab czeka gotowy kontrakt, który trzeba tylko podpisać. Co ważne, trener Papszun ma mieć zagwarantowaną pełną autonomię w zespole mistrza Polski i wpływ na całą strukturę klubu" - poinformowała gazeta.

"Co więcej, jak się dowiedzieliśmy, trener Papszun już dziś interesuje się każdym piłkarzem Legii, co oznacza, że przygotowuje się do nowej pracy. W Warszawie bardzo chcą, żeby szkoleniowiec dołączył do drużyny już zimą, dlatego czekają na decyzję Rakowa Częstochowa" - czytamy dalej.

Kontrakt Papszuna z Rakowem wygasa wraz z końcem sezonu. W sobotę klub z Częstochowy zmierzy się z Zagłębiem Lubin.