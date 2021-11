"Zimą może dojść do trzęsienia ziemi". Wielki powrót trenera do Legii?

Legia Warszawa w ostatnich tygodniach prezentuje się dramatycznie słabo. Niewiele dało zwolnienie Czesława Michiewicza, którego zastąpił Marek Gołębiewski. Pod wodzą nowego trenera Legia przegrała aż trzy z czterech ostatnich spotkań, a licząc tylko rozgrywki ekstraklasy, mistrz Polski ma na koncie już sześć porażek z rzędu, co jest najgorszą passą dla klubu od 1950 roku! W sumie Legia ma na koncie najwięcej, bo aż dziewięć porażek w lidze i tylko trzy zwycięstwa. Zespół z Łazienkowskiej zajmuje miejsce w strefie spadkowej (17.), wyprzedzając tylko o jeden punkt ostatniego Górnika Łęczna.

REKLAMA

Zobacz wideo Ojrzyński: Widać, że niektórzy piłkarze nie dorośli do tej sytuacji

Neymar starł się z arbitrem w meczu el. MŚ, ale nie to jest w tej sytuacji najbardziej szokujące [WIDEO]

Właściciel Legii, Dariusz Mioduski, chciałby zatrudnić Marka Papszuna, ale w tej chwili jest to niemożliwe. Dlatego w mediach przewijają się kolejni kandydaci na stanowisko nowego trenera, ponieważ Gołębiewski, który zastąpił Czesława Michniewicza, jest raczej tylko opcją tymczasową. Ostatnio greckie i macedońskie media informowały o zagranicznych nazwiskach - Giorgosie Donisie i Igorze Angelowskim.

Szykuje się wielki powrót do Legii na ławkę trenerską? "Jeden z tropów prowadzi na południe Europy"

Teraz pojawiło się kolejne nazwisko, dobrze znane kibicom Legii Warszawa. Jak poinformował portal WP Sportowefakty, na Łazienkowską może powrócić Henning Berg, który w przeszłości prowadził stołeczny zespół w latach 20013-15 i zdobył z nim najpierw mistrzostwo Polski, a rok później Puchar Polski.

"Zimą może dojść w Legii do kolejnego trenerskiego trzęsienia ziemi. Marek Gołębiewski, który zastąpił Czesława Michniewicza, musi poprawić wyniki, aby przetrwać na stanowisku. A co jeśli to się nie uda? Jeden z tropów prowadzi na południe Europy" - przekazał serwis.

"Według nas, w sytuacji, gdyby była jednak potrzebna zmiana, to działacze Legii mogą skierować swój wzrok na Cypr. A tam, nieco ponad 2 tysiące kilometrów od Warszawy, mogą wkrótce dziać się ciekawe rzeczy. Chodzi oczywiście o Henninga Berga i jego pracę w Omonii Nikozja" - czytamy dalej na łamach portalu.

Aktualnie norweski szkoleniowiec prowadzi Omonię Nikozja, która słabo spisuje się w lidze cypryjskiej i zajmuje dopiero ósme miejsce w sezonie 2021/22 po rozegraniu ośmiu kolejek z zaledwie 10 punktami na koncie i traci do lidera, Apollonu aż jedenaście punktów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

"Potrzeba szeregu działań podjętych przez klub, zarząd, by Legia wyszła z dołka - mówił Marek Gołębiewski po porażce ze Stalą Mielec. W poniedziałek wypytaliśmy przy Łazienkowskiej, czego konkretnie oczekuje trener. A to, co usłyszeliśmy, dopełnia obrazu bałaganu u mistrzów Polski - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl. I dodał: "Tyle że dotrwanie do końca sezonu z Gołębiewskim na ławce jest coraz bardziej wątpliwe i gra na czas w tej sprawie ma coraz mniej sensu, dlatego Legia już teraz szuka trenera za granicą. Problem w tym, że wciąż wymarzonym szkoleniowcem Dariusza Mioduskiego pozostaje Marek Papszun. W poniedziałek po południu media poinformowały, że Gołębiewski nie zostanie zwolniony i dostanie szansę pracy przynajmniej do zimy".

"Duch, szacunek, pokora". Fenomenalne zachowanie młodych piłkarzy FC Barcelony [WIDEO]

21 listopada po przerwie przeznaczonej na reprezentację Legia zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze, a później w czwartek 25 listopada zmierzy się na wyjeździe z Leicester City w 5. kolejce fazy grupowej Ligi Europy.