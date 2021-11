"Duch, szacunek, pokora". Fenomenalne zachowanie młodych piłkarzy FC Barcelony [WIDEO]

Młodzieżowcy uczą się ważnych zasad i kultury piłkarskiej od najmłodszych lat. Jak widać, to jeden z aspektów, na którym zależy trenerowi zespołu La Masii. Szkoleniowiec sam nakazał swoim zawodnikom, aby puścili akcję, co kosztowało ich utratę jednej bramki.

Barcelona dumna ze swojego zespołu do lat 12. "Duch, szacunek, pokora"

"W ten weekend był obraz, który reprezentuje wartości przekazywane La Masii od najmłodszych lat" - czytamy na oficjalnej stronie klubu. Drużyna FC Barcelony do lat 12. wygrywała z Atletic Sant Just 5:0, gdy w polu karnym doszło do starcia dwóch zawodników z przeciwnych drużyn. Piłkarz FC Barcelony nadepnął na kostkę obrońcy, a ten z bólu padł na ziemię.

Do wspomnianej sytuacji doszło w 36. minucie. Po przewinieniu piłkarze La Masii zdobyli szóstą bramkę. Sędzia nie zauważył leżącego obrońcy Atletiku, dlatego dwie minuty później wraz z trenerem Jordim Perezem zdecydowali, że pozwolą strzelić sobie jednego gola w ramach zasady fairplay. Drużyna zrobiła to "na znak ducha, szacunku i pokory", czyli trzech wartości "nad którymi pracuje się każdego dnia w La Masii".

"Świetnie, niech uczą się gry zespołowej od młodości", "To dlatego Barcelona jest największym klubem w historii", "Dumny z nazywania się kibicem Barcy", "Wartości", "Dobra postawa" - czytamy w komentarzach pod informacją opublikowaną w mediach społecznościowych przez klub.