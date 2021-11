Sensacyjny kandydat na nowego trenera Legii Warszawa! "Znajdzie kilku znajomych"

Legia Warszawa w ostatnich tygodniach prezentuje się dramatycznie słabo. Niewiele dało zwolnienie Czesława Michiewicza, którego zastąpił Marek Gołębiewski. Pod wodzą nowego trenera Legia przegrała aż trzy z czterech ostatnich spotkań, a licząc tylko rozgrywki ekstraklasy, mistrz Polski ma na koncie już sześć porażek z rzędu, co jest najgorszą passą dla klubu od 1950 roku! W sumie Legia ma na koncie najwięcej, bo aż dziewięć porażek w lidze i tylko trzy zwycięstwa. Zespół z Łazienkowskiej zajmuje miejsce w strefie spadkowej (17.), wyprzedzając tylko o jeden punkt ostatniego Górnika Łęczna.

- Potrzeba szeregu działań podjętych przez klub, zarząd, by Legia wyszła z dołka - mówił Marek Gołębiewski po porażce ze Stalą Mielec. W poniedziałek wypytaliśmy przy Łazienkowskiej, czego konkretnie oczekuje trener. A to, co usłyszeliśmy, dopełnia obrazu bałaganu u mistrzów Polski - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl. I dodał: - Tyle że dotrwanie do końca sezonu z Gołębiewskim na ławce jest coraz bardziej wątpliwe i gra na czas w tej sprawie ma coraz mniej sensu, dlatego Legia już teraz szuka trenera za granicą. Problem w tym, że wciąż wymarzonym szkoleniowcem Dariusza Mioduskiego pozostaje Marek Papszun. W poniedziałek po południu media poinformowały, że Gołębiewski nie zostanie zwolniony i dostanie szansę pracy przynajmniej do zimy.

Legia zatrudni Donisa? "Znajdzie kilku znajomych"

Według doniesień portalu Sport24.gr Legia prowadzi z Giorgosem Donisem rozmowy. 52-letni grecki trener jest obecnie bez pracy. "Jeśli w końcu dojdzie do porozumienia między obiema stronami, to Grek w Legii znajdzie kilku starych znajomych, z którymi pracował w Grecji, a mianowicie z Lindsaya Rose'a, Matthiasa Johanssona, Andre Martinsa i Thomasa Pekharta" - czytamy w greckim serwisie.

Do maja 2021 roku Donis prowadził arabski zespół Al-Wahda, a wcześniej pracował w Maccabi Tel Awiw. W przeszłości trenował również Panathinaikos, Apoel Nikozja czy też PAOK Saloniki. Największym sukcesem Donisa jest mistrzostwo i Puchar Cypru z Apoelem Nikozja w sezonie 2013/14 i Puchar Grecji z AEl Larissa w sezonie 2006/07.

Jako piłkarz, Giorgos Donis był jednym z najlepszych graczy Panathinaikosu Ateny w latach 90. Świetna gra zaowocowała transferem do Blackburn Rovers. Był pierwszym Grekiem w Premier League.

21 listopada po przerwie przeznaczonej na reprezentację Legia zagra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.