Jest nowy kandydat na trenera Legii. Niedawno prowadził reprezentację na Euro 2020

Legia Warszawa przechodzi ostatnio bardzo trudne chwile. Drużyna prowadzona przez Marka Gołębiewskiego przegrała w niedzielę ze Stalą Mielec, co było już ich szóstą porażką z rzędu. W ekstraklasie warszawianie zanotowali aż dziewięć porażek w 12 spotkaniach! Sprawiło to, że zajmują w dalszym ciągu miejsce w strefie spadkowej, a póki co nic nie wskazuje na to, aby coś miało się zmienić.

REKLAMA

Zobacz wideo To może być nowa gwiazda reprezentacji Polski. "Euforia wśród kibiców"

Były selekcjoner Macedonii Północnej nowym trenerem Legii? Tak twierdzą tamtejsze media

Z oficjalnych zapowiedzi zarządu wynika, że przynajmniej do przerwy zimowej drużyna będzie prowadzona przez Marka Gołębiewskiego. W gabinetach władz Legii trwają jednak intensywne poszukiwania nowego trenera. W tym kontekście przewinęło się już wiele nazwisk, ale żadnych konkretów nadal nie ma. Media informowały już o takich postaciach jak Marek Papszun, Stanisław Czerczesow, Jorgos Donis czy nawet Michał Probierz, który został we wtorek zwolniony z Cracovii.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

FC Barcelona przeprowadzi sensacyjny transfer?! Guardiola daje zielone światło

Teraz jednak wśród kandydatów pojawił się kolejny zagraniczny trener - Igor Angełowski, o czym donoszą macedońskie media. Według portalu Ekipa.mk były selekcjoner reprezentacji Macedonii Północnej miałby być idealnym szkoleniowcem do opanowania sytuacji w Legii i znalazł się w kręgu zainteresowania władz klubu. Jego zatrudnienie może nie być jednak łatwe, ponieważ znalazł się także na celowniku bułgarskiego Łudogoreca Razgrad, który może zaproponować mu lepsze warunki finansowe.

PZPN dostał ważne pismo z FIFA. "Formalne potwierdzenie". Będzie debiut w kadrze

Igor Angełowski w swojej karierze trenerskiej pracował tylko w jednym klubie - Rabotniczkach Skopje, gdzie najpierw przez pięć lat był dyrektorem sportowym. Posadę szkoleniowca objął dopiero w sezonie 2013/2014, w którym od razu zdobył mistrzostwo. W 2015 roku natomiast został najpierw asystentem, a następnie samodzielnym selekcjonerem reprezentacji Macedonii Północnej. 45-latek wprowadził swoją kadrę po raz pierwszy historii na wielki turniej - Euro 2020. Po mistrzostwach Europy opuścił stanowisko i do tej pory pozostaje bez pracy.