Nowe informacje w sprawie Sergio Aguero. "Jest więcej pesymizmu co do sportowej przyszłości"

Sergio Aguero trafił do szpitala 30 października w trakcie ligowego meczu Barcelony z Deportivo Alaves (1:1). Musiał opuścić boisko, ponieważ zaczął odczuwać bóle w klatce piersiowej i miał zawroty głowy. Został zmieniony już w 41. minucie przez Phlippe'a Coutinho. U Aguero zdiagnozowano poważne problemy zdrowotne.

Po przeprowadzeniu szeregu specjalistycznych badań okazało się, że napastnik ma arytmię serca. Od razu po tym zdarzeniu posypały się słowa wsparcia ze strony innych zawodników. Dobre słowa wysyłali napastnikowi między innymi Gabriel Jesus, Nigel de Jong, Ezequiel Lavezzi, Javier Mascherano, Sergi Roberto, Pedri Gonzalez, Gerard Pique, David de Gea, Luka Modric czy Ferran Torres.

W szpitalu piłkarzowi FC Barcelony cały czas towarzyszyła żona - Sofia Calzetti. Kobieta opublikowała swoim koncie na Instagramie wzruszające zdjęcie ze szpitala ze specjalnym opisem. - Dziś bardziej niż kiedykolwiek. Kocham cię - napisała.

Teraz najnowsze informacje dot. stanu zdrowia Aguero przekazał "Catalunya Radio" i są one koszmarne. Według katalońskiej rozgłośni radiowej arytmia serca, na którą cierpi piłkarz, jest znacznie poważniejsza, niż wcześniej sądzono i może nawet uniemożliwić mu kontynuowanie profesjonalnej kariery piłkarskiej! "Jest więcej pesymizmu co do sportowej przyszłości Aguero, który w nadchodzących miesiącach będzie nadal poddawany badaniom lekarskim" - poinformowała stacja radiowa.

Niedawno FC Barcelona ogłosiła, że Aguero będzie wyłączony z gry przez co najmniej trzy miesiące. "Został poddany procesowi diagnostycznemu i terapeutycznemu przez dr Josepa Brugadę. Zawodnik będzie niedostępny przez najbliższe trzy miesiące, w których trakcie oceniona zostanie skuteczność leczenia. Wszystko po to, by określić odpowiedni sposób i czas na powrót do gry" - można było przeczytać w oficjalnym komunikacie klubowym.

Odkąd Aguero dołączył w lecie do Barcelony za darmo z Manchesteru City, w sumie zdołał wystąpić w zaledwie pięciu meczach katalońskiego zespołu we wszystkich rozgrywkach, w których raz trafił do siatki. Wcześniej Argentyńczyk pauzował ponad dwa miesiące z powodu kontuzji łydki.