Oficjalnie: Klub ekstraklasy zwolnił trenera. "Brak słów"

Po fantastycznym poprzednim sezonie zakończonym 5. miejscem w ekstraklasie, w obecnym sezonie Warta Poznań radzi sobie fatalnie. Na zwycięstwo w lidze czeka już niemal 90 dni. Władze klubu podjęły ważną decyzję w związku ze słabą formą, postanowiły rozstać się z trenerem Piotrem Tworkiem.

Warta Poznań zwolniła trenera. "To była dla nas trudna decyzja"

"Trener Piotr Tworek, który osiągnął z Wartą Poznań największe jej sukcesy od ponad 70 lat, odchodzi z Klubu. W sobotnim meczu z Piastem Gliwice zespół poprowadzi Adam Szała, który dotychczas był asystentem pierwszego szkoleniowca" - brzmi oficjalny komunikat klubu opublikowany na oficjalnej stronie internetowej.

- W imieniu Rady Nadzorczej i właściciela Klubu, Bartłomieja Farjaszewskiego pragniemy podziękować trenerowi Piotrowi Tworkowi za ten ponad dwuletni czas jego pracy w Warcie Poznań. Trener zostanie zapamiętany przede wszystkim jako współtwórca jednych z największych sukcesów powojennej historii Klubu - powiedział prezes Warty Poznań, Bartosz Wolny.

- To była dla nas trudna decyzja, ale pozostanie Warty Poznań w Ekstraklasie pozostaje niezmiennie celem na ten sezon. Stwierdziliśmy, że zespół potrzebuje nowego impulsu, który zwiększy nasze szanse na pozostanie na najwyższym poziomie rozgrywkowym - dodał dyrektor sportowy Warty, Radosław Mozyrko.

Taka decyzja Warty wywołała wiele kontrowersji. - Po prostu brak słów. Tylko trenera Tworka szkoda... - pisze Karol Górka, dziennikarz Sport.pl.

- Polski trenerze, nie staraj się, nie rób cudów, nie punktuj ponad stan, bądź przeciętny. Jak będzie za dobrze, a potem znów normalnie, to powiedzą ci, że wszystko się spieprzyło i trzeba nowego impulsu - dodał Jakub Białek z Weszło, a Filip Modrzejewski stwierdził, że "mógł sobie Piotr Tworek spokojnie robić wynik w środku tabeli Pierwszej Ligi i pracowałby sobie następne 10 lat".

Ostatni raz Warta wygrała w ekstraklasie 6 sierpnia z Górnikiem Łęczna na wyjeździe 4:0. Od tamtej pory zespół z Poznania, który swoje mecze rozgrywa w Grodzisku Wielkopolskim, zaciął się. I nie chodzi tylko o zwycięstwa, ale też o punkty w ogóle i skuteczność. W ostatnich dziewięciu kolejkach Warta zdobyła zaledwie trzy punkty, remisując z Jagiellonią Białystok (1:1), Bruk-Betem Termalicą Nieciecza (1:1) i Stalą Mielec (1:1). Tak zła seria sprawiła, że zespół Tworka po 13 kolejkach zajmuje przedostatnie miejsce w lidze z zaledwie ośmioma punktami na koncie.

Jeszcze gorzej drużyna prezentuje się pod względem zdobywania bramek. Ta sztuka nie udała się Warcie w ośmiu kolejnych meczach! Ostatni raz poznaniacy strzelili gola 27 sierpnia, gdy do siatki Jagiellonii trafił Mateusz Kuzimski. Do tego wszystkiego należy dodać też kompromitującą porażkę 0:2 z trzecioligową Olimpią Grudziądz w 1. rundzie Pucharu Polski.

Tworek pracował w Warcie od czerwca 2019 roku. W pierwszym sezonie szkoleniowiec niespodziewanie awansował z poznaniakami do ekstraklasy, wygrywając w finale baraży I ligi z Radomiakiem Radom. W poprzednich rozgrywkach Warta była beniaminkiem i rewelacją ligi. Drużyna Tworka zakończyła rozgrywki na 5. miejscu, niemal do końca bijąc się o awans do europejskich pucharów.