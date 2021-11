Robert Lewandowski wchodzi do elitarnego grona. Tylko dla największych

Bayern Monachium świetnie rozpoczął tegoroczną edycję Ligi Mistrzów. Zespół Nagelsmanna ma na koncie dziewięć punktów po trzech meczach i bilans bramkowy 12:0. We wtorek Bayern Monachium zmierzy się Benfiką u siebie. Spotkanie będzie miało specjalne znaczenie dla Roberta Lewandowskiego, który może dołączyć elitarnego grona piłkarzy mających na koncie 100 meczów w Lidze Mistrzów.

Robert Lewandowski może znaleźć się w elitarnym gronie jako pierwszy Polak. Zrówna się ze zdobywcą Złotej Piłki

W tym momencie w klubie "100" jest 41 zawodników. Najwięcej występów w elitarnych rozgrywkach ma Cristiano Ronaldo (179). Tuż za nim jest Iker Casillas (177), który nie poprawi swojego dorobku, a na trzecim miejscu znajduje się Leo Messi ze 152 występami na koncie. We wtorek Lewandowski, jeśli zagra, zrówna się pod względem występów z Marcelo oraz Andrijem Szewczenką.

Lewandowski dołączy do grona zawodników z trzycyfrową liczbą występów w LM jako pierwszy Polaki. Drugi pod tym względem jest Wojciech Szczęsny, który zagrał w 67 spotkaniach, natomiast trzeci Łukasz Piszczek (54). 33-letni napastnik zadebiutował w Lidze Mistrzów w sezonie 2011/2012 w barwach Borussii Dortmund. Na wyróżnienie zasługuje jego kosmiczny stosunek goli do rozegranych meczów. Jak dotąd Polak rozegrał 99 spotkań i strzelił w nich 78 goli, co daje średnią 0,79 bramki na mecz.

W bieżącej edycji rozgrywek Polak ma na koncie pięć goli w trzech spotkaniach. Taki dorobek nie daje mu jednak pierwszego miejsca w klasyfikacji strzelców, gdyż przed nim jest fenomenalny w tym sezonie Sebastien Haller z Ajaksu z sześcioma zdobytymi bramkami (cztery w mecz ze Sportingiem).

Spotkanie Bayern - Benfica rozpocznie się we wtorek 2 listopada o godzinie 21:00.