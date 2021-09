Zagłębie wyrywa zwycięstwo w ostatnich sekundach. Legia w strefie spadkowej!

Legia Warszawa przegrała w sobotę na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 0:1 w spotkaniu 7. kolejki ekstraklasy. Zwycięską bramkę dla gospodarzy zdobył w końcówce spotkania Victor Garcia, który wykorzystał gapiostwo obrońców Legii i pokonał Artura Boruca. Ta porażka sprawiła, że mistrzowie Polski znaleźli się bardzo blisko strefy spadkowej.

REKLAMA

Zobacz wideo "Ten sukces ma twarz Czesława Michniewicza. Dorzucił bardzo dużo do budżetu Legii"

Zagłębie Lubin spuszcza Legię do strefy spadkowej. Baszkirow daje zwycięstwo z Piastem

W niedzielę jednak zdarzyło się coś, czego w Warszawie dawno nie widzieli. Po zwycięstwie Zagłębia Lubin nad Piastem Gliwice w pierwszym z niedzielnych spotkań ekstraklasy Legia znalazła się w strefie spadkowej.

Zbigniew Boniek grzmi po meczu Legii Warszawa. "A tak... bo to Legia". A później: TOP

Spotkanie w Gliwicach rozpoczęło się bardzo spokojnie i ciężko było wskazać którąś ze stron jako tą lepsza. Konkretniejsi wydawali się jednak podopieczni Waldemara Fornalika, którzy stworzyli sobie kilka dogodnych sytuacji. Świetną szansę zmarnował Patryk Sokołowski, który uderzeniem głową trafił w poprzeczkę.

Po przerwie doszło do zmiany sytuacji i to Zagłębie przejęło inicjatywę. Drużyna z Lubina stwarzała sobie więcej okazji do strzelenia bramki, ale brakowało dobrego wykończenia. W 82. minucie świetną decyzję podjął trener Dariusz Żuraw, który zdecydował się wpuścić na boisko Jewgienija Baszkirowa. Rosjanin rozruszał nieco grę Zaglębia i to on stał się bohaterem tego spotkania. W siódmej minucie doliczonego czasu gry skrzydłowy gości wykończył strzałem z pierwszej piłki świetną akcję Patryka Szysza. Ta bramka dała lubinianom zwycięstwo 1:0.

Jednoznaczna opinia eksperta ws. kuriozalnej sytuacji w meczu Śląsk - Legia. Wyrok wydany

Dzięki pokonaniu Piasta Zagłębie awansowało na 8. miejsce w tabeli ekstraklasy, co sprawiło, że Legia Warszawa spadła na 16. pozycję.